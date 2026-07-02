Tranh cãi nảy lửa tại World Cup: Cùng đạp chân đối phương, người khác thẻ đỏ nhưng Messi thì không

Tấm thẻ đỏ của Balogun thổi bùng lên tranh cãi.

Trong trận đấu Mỹ thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina, tiền đạo Balogun nhận thẻ đỏ sau tình huống đạp vào chân đối phương. Tấm thẻ đỏ của chân sút 24 tuổi là tổn thất lớn dành cho đội tuyển Mỹ. Dư luận xứ sở cờ hoa cho rằng trọng tài đã quá nặng tay khi phạt thẻ đỏ đối với Balogun.

Balogun (áo trắng) đạp vào chân cầu thủ đối phương khi 2 bên tranh bóng

HLV đội tuyển Mỹ Pochettino tuyên bố sẽ kháng cáo: "Nếu đó là một cầu thủ khác, thì sẽ không có thẻ đỏ, tôi đã từng thấy điều đó trong giải đấu này rồi. Ban đầu tôi rất tức giận nhưng, bạn không thể cứ cãi lại trọng tài được, chúng tôi sẽ cố gắng kháng cáo để Balogun có thể thi đấu ở những vòng tiếp theo.

Với tôi, đó không bao giờ là một tấm thẻ đỏ. Bởi cậu ấy không hề cố tình đạp chân đối thủ như vậy. Đó chỉ là một pha tranh bóng bình thường. Không may, Balogun đạp vào cổ chân cầu thủ Bosnia chứ cậu ấy không cố ý làm vậy".

Người hâm mộ nhanh chóng suy đoán "một cầu thủ khác" mà HLV Pochettino ám chỉ nhiều khả năng chính là Messi. Ngôi sao người Argentina cũng đã có động tác đạp vào chân đối phương ngay ở trận ra quân World Cup 2026 gặp Algeria. Nhưng Messi thậm chí còn không phải nhận thẻ phạt nào từ trọng tài. El Pulga vẫn góp mặt trong cả 3 trận đấu vòng bảng và ghi tới 6 bàn thắng.

Messi đạp vào chân cầu thủ Algeria

Theo quy định, Balogun sẽ bi treo giò tối thiểu 1 trận. Nếu ban kỷ luật xác định hành vi mang tính chất bạo lực, án phạt có thể tăng lên 3 trận. Trang CBS Sports cho biết, thẻ đỏ sẽ không thể bị xóa. Việc kháng cáo chỉ nhằm tránh án phạt bổ sung. Điều này đồng nghĩa Balogun sẽ chắc chắn vắng mặt khi Mỹ chạm trán Bỉ ở vòng 1/8.