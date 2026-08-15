Trang web quốc tế đưa tin nhà vô địch World Cup có thể gia nhập CLB Việt Nam

Thông tin khiến làng bóng đá Việt Nam xôn xao.

Trang thông tin chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt bất ngờ đưa CLB CA TP.HCM vào danh mục "tin đồn chuyển nhượng" liên quan đến Juan Mata. Điều này đồng nghĩa với việc Transfermarkt cho rằng cựu ngôi sao Manchester United có khả năng gia nhập CLB CA TP.HCM.

Hình ảnh từ Transfermarkt

Thời điểm hiện tại, Mata vẫn đang là cầu thủ tự do sau khi kết thúc hợp đồng với CLB Melbourne Victory. Mùa giải 2025/26 vừa qua, dù đã 38 tuổi nhưng Mata vẫn có màn trình xuất sắc trong màu áo Melbourne Victory với 5 bàn thắng và 13 đường kiến tạo. Thành tích này giúp ngôi sao người Tây Ban Nha nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG Australia.

Tuy nhiên, khả năng Mata thực sự đến với V.League không cao. Tiền vệ 38 tuổi đã mua cổ phần tại Melbourne Victory - động thái cho thấy anh muốn gắn bó sâu hơn với đội bóng Australia. Đại diện Melbourne Victory cũng cho biết cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Mata đang tiển triển thuận lợi. Sở dĩ, 2 bên chưa quá vội vàng bởi giải VĐQG mùa 2026/27 phải đến tháng 10 tới mới khởi tranh.

Mata nằm trong số những cầu thủ xuất sắc mà bóng đá Tây Ban Nha sản sinh ra. Anh đã giành được nhiều danh hiệu lớn như World Cup, Euro, Champions League và cả Europa League.

Mata cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010

Sau khi rời MU vào năm 2022, Mata vẫn duy trì được phong độ đáng nể bất chấp tuổi tác và giành được nhiều thành tích ở các CLB tiếp theo. Tiền vệ 38 tuổi đã vô địch ở Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản và đạt giải thưởng cá nhân tại Australia.