Trang chủ bóng chuyền thế giới đăng bài khen ngợi đội tuyển Việt Nam

Án phạt của FIVB (Liên đoàn bóng chuyền thế giới) dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đang khiến dư luận xôn xao. Tuyển U21 Việt Nam bị xử thua 3 trận tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới và đánh mất tấm vé lọt vào vòng 1/8.

Quyết định từ FIVB tạo nên nhiều luồng ý kiến từ người hâm mộ cũng như truyền thông. Giữa lúc nhiều vấn đề trong vụ việc còn chưa được làm rõ, trang Volleyball World do FIVB xây dựng đã đăng tải bài viết liên quan đến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Bài viết tập trung vào 2 trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á SEA V.League 2025. Volleyball World viết:

“Chỉ ít ngày trước Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, 2 đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã đối đầu trực tiếp 2 lần trong các trận đấu nảy lửa của giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á 2025 (SEA V.League).

Giải đấu có 4 đội, bao gồm 2 lượt đấu vòng tròn một lượt tính điểm riêng biệt. Ở mỗi giải đấu, Thái Lan và Việt Nam đều bắt đầu bằng việc đánh bại 2 đội tuyển còn lại - Philippines và Indonesia - và tạo nên cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày thi đấu cuối cùng, được coi là trận chung kết tranh huy chương vàng.

Chặng lượt đi được tổ chức tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan), một trong những thành phố đăng cai giải vô địch thế giới. Trong trận đấu quyết định, chủ nhà Thái Lan đã giành chiến thắng sát nút với tỉ số 3-2 (23-25, 25-19, 21-25, 25-17, 15-11) để giành chức vô địch.

Việt Nam là chủ nhà của chặng lượt về tại Ninh Bình. Một trận đấu ngoạn mục khác đã diễn ra với 5 set đấu. Đội chủ nhà lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước 2 set và giành chiến thắng vang dội 3-2 (17-25, 24-26, 25-17, 25-22, 16-14) trước Thái Lan, qua đó giành chức vô địch SEA V.League lần đầu tiên trong lịch sử”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch chặng lượt về SEA V.League 2025

Ngoài Thái Lan tham dự với tư cách chủ nhà, khu vực Đông Nam Á chỉ có tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025. Đoàn quân áo đỏ giành vé nhờ thành tích xếp thứ tư chung cuộc tại giải bóng chuyền châu Á 2023.

Theo kết quả bốc thăm, tuyển Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội Ba Lan, Đức và Kenya. Trận ra quân của tuyển Việt Nam diễn ra vào 20h30 ngày 23/8 gặp Ba Lan.