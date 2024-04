Trước lượt cuối bảng C ít ai nghĩ Thái Lan bị loại và đương kim vô địch Ả Rập Saudi rơi xuống vị trí nhì bảng. Thế mà tình huống xấu nhất này lại xảy ra.

Ở lượt cuối, Ả Rập Saudi đứng đầu bảng với 2 trận thắng trước Tajikistan 4-2 và Thái Lan 5-0. Trận cuối Ả Rập Saudi gặp Iraq, đội bóng từng thua Thái Lan 0-2 mà Ả Rập Saudi lại thắng tuyệt đối Thái Lan 5-0, do đó trên lý thuyết, Ả Rập Saudi ít nhất sẽ có trận hòa trước Iraq để đứng đầu bảng.

22 giở 30 đêm nay, 23-4, trận Uzbekistan - Việt Nam giờ đây chỉ là một trận tổng dợt của cả hai đội.

Trong khi đó Thái Lan đứng nhì bảng và có nhiều cửa vào tứ kết nếu thắng Tajikistan thì không phụ thuộc vào kết quả trận còn lại giữa Ả Rập Saudi với Iraq; nếu hòa Tajikistan, Thái Lan vẫn vào trong trường hợp trận còn lại hòa.

Vậy mà Ả Rập Saudi thua Iraq 1-2 và Thái Lan thua Tajikistan 0-1, qua đó Thái Lan rơi xuống cuối bảng, còn Ả Rập Saudi rớt xuống hạng nhì bảng. Ngôi nhất bảng C lại thuộc về Iraq dù họ cùng 6 điểm với Ả Rập Saudi, kém xa hiệu số bàn thắng bại là +1 so với +6 của Ả Rập Saudi, nhưng do thắng trực tiếp, nên Iraq đứng trên Ả Rập Saudi.

Với vị trí đảo lộn vào giờ chót của bảng C, trận đấu cuối cùng phân định ngôi nhất nhì bảng D giữa Uzbekistan với Việt Nam giờ đây không còn quá quan trọng. Tại sao? Vì theo quy định, đội nhất bảng C sẽ gặp đội thứ nhì bảng D và đội nhì bảng C gặp đội nhất bảng D.

Với những gì diễn ra trên sân cỏ từ đầu giải, dù Ả Rập Saudi thua Iraq, nhưng không một ai dám khẳng định Iraq mạnh hơn Ả Rập Saudi. Vì khi hai đội gặp nhau, Ả Rập Saudi đã chắc chắn giành vé vào tứ kết, trong khi đó Iraq đứng trước cửa tử là phải thắng mới giành được quyền tự quyết vào tứ kết. Do đó, các cầu thủ Iraq có động lực thi đấu cao hơn gấp nhiều lần so với Ả Rập Saudi.

Đó là lý do, trên lý thuyết, đội nhất bảng D gặp đội nhì bảng C là Ả Rập Saudi còn khó khăn hơn khi gặp Iraq. Vì vậy, cả hai đội Uzbekistan cũng như Việt Nam, sẽ không có đội nào bằng mọi giá quyết tử để tranh ngôi đầu bảng.

Phân tích như thế để thấy rằng khi gặp nhau, cái đích của Uzbekistan cũng như Việt Nam là làm thế nào bảo toàn lực lượng quan trọng hơn là kết quả thắng - thua. Làm thế nào không có cầu thủ bị chấn thương, không có cầu thủ nào nhận thêm thẻ vàng hay thẻ đỏ để phải vắng mặt ở vòng loại trực tiếp. Hơn hết là không được mất sức vì trận đấu không quan trọng này khi trận tứ kết sẽ diễn ra sau đó 3 ngày.

Trận tứ kết mới quan trọng cho cả Uzbekistan và Việt Nam

Tối nay, nếu thắng, đội Việt Nam sẽ đầu bảng D, gặp Ả Rập Saudi và rơi vào nhánh sẽ gặp Hàn Quốc hay Indonesia nếu vào bán kết. Còn hòa hay thua, đội Việt Nam sẽ gặp Iraq, đội từng thua Thái Lan 0-2 và rơi vào nhánh sẽ gặp Qatar hay Nhật Bản ở bán kết.

Có quá nhiều lựa chọn thuận lợi cho đội Việt Nam. Nhưng không có sự lựa chọn nào tốt hơn là bảo toàn trọn vẹn lực lượng cho trận đấu quan trọng ở tứ kết!