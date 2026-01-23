Trận tranh hạng ba liệu có thực sự quan trọng với U23 Việt Nam?

(Ảnh: AFC)

Ở nhiều giải đấu quốc tế, các đội bóng không quá hào hứng với trận tranh hạng ba nếu nó được tổ chức. Đó là trận đấu giữa hai đội vừa thua cuộc ở bán kết, và không ngạc nhiên khi họ bước ra sân với tâm trạng nặng nề. Các cầu thủ cũng có rất ít thời gian để phục hồi, vì vậy cũng không đạt tình trạng thể lực tốt nhất. Khi cầu thủ không sung sức 100% và thiếu thời gian chuẩn bị, các HLV thường tung vào sân những cầu thủ ít thi đấu, cho phép họ thoải mái thể hiện mình.

HLV Louis van Gaal từng dẫn dắt Hà Lan tới vị trí thứ ba ở World Cup 2014 đã kịch liệt phản đối trận tranh hạng ba. Theo ông, ngoài các vấn đề liên quan tới tâm lý và thể trạng, khía cạnh tồi tệ nhất của trận đấu này là nguy cơ phá hỏng nỗ lực của đội bóng trong cả giải đấu.

"Hãy nghĩ xem, đội của bạn đã thi đấu xuất sắc để góp mặt ở bán kết rồi thua vì lý do nào đó. Nhưng nếu thua tiếp trận tranh hạng ba, nó gây nên ấn tượng xấu. Những gì trước đó bị xóa sạch. Bạn sẽ về nhà với tư cách kẻ thất bại khi để thua hai trận liền", HLV kỳ cựu người Hà Lan nói.

Các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau thất bại ở trận bán kết. (Ảnh: AFC)

Đây cũng có thể là điều U23 Việt Nam đang đối mặt ở trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc. Đội quân của HLV Kim Sang-sik đã có một hành trình xuất sắc tại VCK U23 châu Á 2026 với những chiến thắng thuyết phục trước U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và đặc biệt là chủ nhà U23 Saudi Arabia để tiến vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng, trước khi quật ngã U23 UAE sau 120 phút đầy kịch tính.

Thất bại trước U23 Trung Quốc không thể làm lu mờ thực tế đó. Nhưng mọi chuyện có thể sẽ khác đi nếu U23 Việt Nam thua tiếp U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba.

Trở lại thời điểm ngay sau trận thua U23 Trung Quốc, trong tâm trạng thất vọng khi kỳ vọng tan vỡ, nhiều người an ủi các cầu thủ bằng việc nói rằng hành trình chưa kết thúc, vẫn còn trận tranh hạng ba để cố gắng. Một ông bầu thậm chí còn treo thưởng 3 tỷ đồng cho U23 Việt Nam nếu giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc.

Các cầu thủ trên sân tập chiều ngày 22/1. (Ảnh: Tedtran TV)

Vô hình trung, điều này gây nên áp lực nặng nề cho các cầu thủ, rằng họ cần phải thắng trận tranh hạng ba, coi như một sự cứu chuộc vì không vào được chung kết. Mà than ôi, thắng đâu phải chuyện dễ bởi U23 Hàn Quốc thậm chí còn mạnh hơn U23 Trung Quốc nhiều.

Hơn nữa, như tất cả đã thấy, các học trò của HLV Kim Sang-sik còn chưa ổn định tâm lý sau thất bại ở bán kết. Trung Kiên, Lý Đức và rất nhiều người khác đã khóc rất nhiều, đồng thời chịu cảm giác tội lỗi vì lời hứa không thành. Mặc dù tâm trạng của họ đã khá hơn trong buổi tập chiều 22/1, nhưng chắc chắn không có sự hưng phấn và quyết tâm cao như lúc chuẩn bị cho các trận trước đó.

Thêm nữa, U23 Việt Nam đã mất Hiểu Minh vì chấn thương và Lý Đức vì thẻ đỏ. Đức Anh và Lê Văn Hà đều non kinh nghiệm. Rất khó đòi hỏi họ lấp đầy ngay lập tức khoảng trống mà hai người kia để lại. Nên nhớ, HLV Kim Sang-sik rất thường xuyên xoay tua, nhưng không phải các vị trí ở hàng phòng ngự.

Những chiến binh Sao vàng không cần chứng minh thêm bất cứ trận đấu nào nữa tại VCK U23 châu Á 2026. (Ảnh: Tedtran TV)

Ở các vị trí khác cũng không chắc sung sức 100%. Chúng ta biết rằng Đình Bắc luôn ra sân với chấn thương đeo đẳng. Văn Thuận, Xuân Bắc rồi Thanh Nhàn cùng nhiều người nữa đều có vấn đề trong suốt giải đấu. Vậy mà tất cả đòi hỏi một đội bóng chắp vá phải đánh bại U23 Hàn Quốc chưa bao giờ yếu liệu có quá đáng? Và trong trường hợp U23 Việt Nam thua, một lần nữa kỳ vọng không được đáp ứng, những lời chỉ trích có nổi lên?

Vì vậy, thay vì dồn áp lực lên vai các cầu thủ, hãy thoải mái với trận tranh hạng ba và cho phép đội quân của HLV Kim Sang-sik không nghĩ đến chuyện thắng thua, tập trung tận hưởng khoảng thời gian cuối trong hành trình ở VCK U23 châu Á 2026.

Những chiến binh Sao vàng trẻ tuổi khiến cả đất nước tự hào suốt nửa tháng qua xứng đáng với điều đó.

Họ không cần phải chứng minh thêm bất cứ trận đấu nào nữa.