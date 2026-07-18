Trận tranh hạng 3 khủng hoảng nhất lịch sử: Cầu thủ chán nản không muốn đá, FIFA giảm giá vé 40% vẫn "ế ẩm"

Khủng hoảng vé World Cup 2026: Trận tranh hạng 3 giữa Pháp - Anh lâm vào cảnh "ế ẩm" chưa từng có!

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa hai ông lớn Pháp và Anh diễn ra tại Miami đang phải đối mặt với tình trạng ế vé nghiêm trọng chưa từng có. Bất chấp sức hút từ danh tiếng của hai đội bóng hàng đầu châu Âu, tính đến ngày 17/7, hệ thống vẫn ghi nhận khoảng 7.000 vé chưa có người mua, buộc ban tổ chức phải liên tục điều chỉnh giảm giá sâu để kích cầu.

Theo ghi nhận, trong số vé tồn đọng có 1.246 vé hạng phổ thông được mở bán trực tiếp với mức giá gốc dao động từ 657 đến 855 bảng Anh. Bên cạnh đó, trên nền tảng bán lại chính thức của FIFA, làn sóng bán tháo cũng xuất hiện với 5.864 vé được rao lại, trong đó loại rẻ nhất thuộc hạng ba có giá 346 bảng Anh (chưa bao gồm 15% phụ phí). Trước tình hình ảm đạm này, FIFA đã phải đưa ra động thái cắt giảm mạnh tay tới hơn 40% đối với các hạng vé đắt nhất; cụ thể, những tấm vé hạng nhất vốn có giá 855 bảng Anh nay được hạ xuống chỉ còn khoảng 500 bảng Anh.

Vé xem World Cup rơi vào cảnh ế ẩm (Ảnh: Getty)

Thực tế, các trận tranh huy chương đồng World Cup từ lâu đã không còn duy trì được sức nóng đối với người hâm mộ. Giới chuyên môn dự đoán lượng khán giả truyền hình theo dõi cuộc đối đầu này sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Minh chứng là tại World Cup 2018, chưa đầy một phần ba trong số 30,9 triệu người từng xem trận bán kết của tuyển Anh tiếp tục kiên nhẫn ngồi trước màn hình để theo dõi trận tranh hạng ba của "Tam Sư". Thậm chí, ngay cả trận chung kết World Cup 2026 sắp tới cũng chưa rơi vào cảnh "cháy vé" khi vẫn còn hơn 1.000 tấm vé đang bị rao bán lại trên hệ thống.

Sự sụt giảm về mặt thương mại này phần nào xuất phát từ tâm lý thất vọng của người hâm mộ sau loạt trận bán kết đầy tiếc nuối. Tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel đã vượt lên dẫn trước Argentina 1-0 đến tận phút 85, nhưng sự tỏa sáng muộn màng của Lionel Messi với hai đường kiến tạo đã khiến họ bị lội ngược dòng cay đắng và đẩy chiến lược gia người Đức vào làn sóng chỉ trích dữ dội. Trong khi đó, nhà cựu á quân Pháp cũng lỡ hẹn với trận chung kết sau thất bại tâm phục khẩu phục 0-2 trước Tây Ban Nha tại Dallas. Sau trận thua, tâm lý của cầu thủ hai đội cũng rơi vào trạng thái chán nản. Truyền thông quốc tế liên tục đưa tin cầu thủ Pháp và Anh đều không muốn ra sân thi đấu.

Dù không còn cơ hội chạm tay vào cúp vàng, trận đấu tại Miami vẫn mang ý nghĩa lịch sử riêng với người Anh. Đây là lần thứ ba trong lịch sử "Tam Sư" phải đá trận tranh hạng ba World Cup sau hai lần thất bại trước Italy (1990) và Bỉ (2018). Nếu có thể đánh bại tuyển Pháp trong cuộc đối đầu này, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel không chỉ lần đầu tiên giành được tấm huy chương đồng.