Trận tranh đai WBC biến thành hỗn chiến, khán giả lao vào đánh nhau

Trận tranh đai WBC Silver hạng nặng giữa Mourad Aliev và Umut Camkiran kết thúc trong hỗn loạn khi hàng loạt người lao vào võ đài ẩu đả.

Cuộc hỗn chiến sau trận đấu. (Video: @ProBoxTV/YouTube)

Ngày 7/11, vụ hỗn chiến nghiêm trọng xảy ra tại nhà thi đấu Ulker Arena ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ngay sau trận tranh đai quyền Anh hạng nặng WBC Silver giữa hai võ sĩ Umut Camkiran và Mourad Aliev.

Theo Total Pro Sports, cuộc đối đầu diễn ra trong 12 hiệp, với sự góp mặt của Mourad Aliev, võ sĩ người Pháp từng tham dự Olympic , và Umut Camkiran, tay đấm đang sở hữu thành tích bất bại. Cả hai bước vào trận đấu nhằm tranh chiếc đai WBC Silver hạng nặng đang bỏ trống.

Trong thời gian thi đấu, hai võ sĩ không tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý. Một số khán giả thậm chí nhận xét đây là cuộc đối đầu “nhàm chán”. Tuy nhiên, ngay sau tiếng chuông kết thúc hiệp cuối cùng, căng thẳng bất ngờ bùng phát.

Cuộc ẩu đả bùng phát mất kiểm soát. (Ảnh chụp màn hình)

Người giành chiến thắng trong trận đấu là Aliev. Anh giơ cao tay ăn mừng chiến thắng và còn có hành động khiêu khích hướng về phía khán giả.

Võ sĩ người Pháp sau đó tiến đến gần Camkiran với ý định ôm đối thủ. Tuy nhiên, Camkiran không đáp lại thiện chí này. Hai người lời qua tiếng lại, trước khi Camkiran tung một cú đấm vào mặt Aliev. Võ sĩ người Pháp lập tức đáp trả bằng một cú đấm tương tự, khiến trọng tài phải lao vào can ngăn.

Màn xô xát giữa hai tay đấm nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhiều người từ khu vực khán đài bắt đầu ném đồ vật xuống sàn đấu. Một số khán giả thậm chí lao lên lồng bát giác để tham gia ẩu đả. Những người khác rượt đuổi đối phương ra khu vực bên ngoài, thậm chí dùng ghế ném về phía nhau.

Tình hình ngày càng mất kiểm soát khi cả những người tìm cách can ngăn cũng bị cuốn vào cuộc xô xát. Đáng chú ý, nhân viên an ninh và một số quan chức khi đó đều có mặt tại sự kiện.