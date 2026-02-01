Trần Thị Thanh Thuý gây tiếng vang ở Nhật Bản

Sự kiện SV.League All-Star Games diễn ra vào ngày 31/01/2026 tại Nhật Bản đã trở thành sân khấu riêng của Trần Thị Thanh Thúy. Được Ban tổ chức tin tưởng xếp đá chính trong đội hình của Team Nichika , chủ công sinh năm 1997 đã không phụ sự kỳ vọng khi thể hiện phong độ hủy diệt.

Trong cuộc đối đầu với Team Yoshino, Thanh Thúy cùng các đồng đội đã tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn. Team Nichika giành chiến thắng chóng vánh với tỷ số 3-0 (25-19, 15-12 và 25-14). Không chỉ nổi bật ở khả năng tấn công đầy uy lực, Thanh Thuý của Việt Nam còn ghi điểm nhờ sự toàn diện trong khâu phòng ngự và bám chắn. Màn trình diễn thuyết phục này đã giúp cô vượt qua nhiều ngoại binh danh tiếng để chính thức nhận danh hiệu MVP của trận đấu.

Thanh Thuý giành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (Ảnh: CMH)

Thanh Thúy đã có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình đã qua. Cô gửi lời cảm ơn chân thành đến ban huấn luyện và đồng đội sau một năm 2025 đầy biến động:

"Tôi cảm ơn toàn đội vì đã cùng nhau trải qua năm 2025 đầy cố gắng, tập luyện thi đấu cống hiến, có nhiều niềm vui và cả tiếc nuối. Hy vọng đây sẽ là động lực để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có bước tiến mạnh mẽ hơn nữa".

Thanh Thuý thi đấu ấn tượng ở Nhật Bản (Ảnh: Nichika)

Danh hiệu MVP tại All-Star Games không chỉ là phần thưởng cá nhân xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của Thanh Thúy tại môi trường đỉnh cao như Nhật Bản, mà còn là lời khẳng định về vị thế của bóng chuyền Việt Nam trên đấu trường quốc tế.