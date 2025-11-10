Trần Thị Duyên hy vọng sẽ có tên tham dự SEA Games 33

Trần Thị Duyên (giữa) hy vọng sẽ không lỡ cơ hội tham dự SEA Games kỳ này.

Chia sẻ về đợt tập trung lần này, hậu vệ Trần Thị Duyên cho biết: “Lần tập trung này diễn ra ngay sau Giải vô địch quốc gia nên trong ba tuần vừa qua, toàn đội duy trì được trạng thái tập luyện và thi đấu tốt. Hai trận giao hữu với CLB nữ TPHCM, nơi có các cầu thủ ngoại binh cao to, giúp chúng tôi rút ra nhiều kinh nghiệm bổ ích khi đối đầu với những đối thủ có thể hình vượt trội”.

Nói về đấu trường khu vực, hậu vệ sinh năm 2000 của CLB Phong Phú Hà Nam cho biết: “Tôi rất vui khi được trở lại đội tuyển và tôi sẽ nỗ lực hết mình để có tên trong danh sách tham dự SEA Games 33. Trước đây, tôi từng được gọi lên đội tuyển chuẩn bị cho SEA Games nhưng do chấn thương nên lỡ cơ hội. Chính vì vậy, lần này tôi càng khát khao hơn để góp mặt và đóng góp cho đội”.

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tập huấn hai trận với CLB nữ TPHCM, kết quả thắng 3-2 và thua 1-2.

Đối với thời tiết tại Hà Nội những ngày gần đây, hậu vệ Lương Thị Thu Thương cũng chia sẻ: “Thời tiết những ngày qua thay đổi nhưng đội vẫn thích nghi khá tốt. Các bác sĩ luôn theo sát và có biện pháp giúp cầu thủ duy trì thể trạng. Là cầu thủ trẻ, tôi may mắn được thi đấu cùng các đàn chị ở các giải đấu quốc tế trước đây và học hỏi được nhiều điều. Mục tiêu của tôi là thể hiện thật tốt để cùng toàn đội bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng.”

Theo kế hoạch, ngày 16-11 tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển tới Việt Trì (Phú Thọ) để tiếp tục rèn luyện trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn. Đây là giai đoạn quan trọng giúp toàn đội hoàn thiện thể lực, kỹ chiến thuật và khả năng thi đấu trong môi trường quốc tế.