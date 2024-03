Trần Quyết Chiến ra quân với 1 chiến thắng

Giải Billiards Carom 3 băng đồng đội thế giới gồm có 16 đội chia làm 4 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 2 đội đầu bảng vào tứ kết. Đội tuyển Việt Nam là một trong 3 đội của châu Á có suất tham dự giải. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng khá nặng ký cùng với Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina.

Đội tuyển Việt Nam tham dự giải đồng đội thế giới lần đầu tiên vào năm 2018, khi đó Trần Quyết Chiến kết hợp cùng Nguyễn Quốc Nguyện lọt vào tứ kết. Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của chúng ta vì 3 lần còn lại, đội tuyển Việt Nam đều bị loại ở vòng bảng.

Trần Quyết Chiến (trái) và Bao Phương Vinh đại diện cho Việt Nam dự giải

Đến với mùa giải năm nay, đội hình đội tuyển Việt Nam gồm cơ thủ hạng 2 thế giới Trần Quyết Chiến và cơ thủ hạng 8 thế giới Bao Phương Vinh. Như vậy, Trần Quyết Chiến là cơ thủ duy nhất có mặt trong cả 5 lần đội tuyển Việt Nam đến với giải đồng đội thế giới.

Ở trận ra quân đầu tiên vào rạng sáng hôm nay, đội tuyển Việt Nam gặp đối thủ nặng ký Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sức mạnh của đội tuyển xứ sở bò tót đã giảm đi đáng kể do các cơ thủ hàng đầu như Daniel Sanchez, David Zapata, Javier Palazon, David Martinez đã chuyển sang chơi cho PBA. Do đó, đội hình của họ giờ do cơ thủ hạng 26 thế giới Ruben Legazpi và Sergia Jimenez đảm trách.

Ở trận đầu tiên giữa hai cơ thủ chủ lực của hai nước, Trần Quyết Chiến đã hoàn thành nhiệm vụ khi đánh bại Ruben Legazpi trong một trận cầu khá hấp dẫn. Khởi đầu trận đấu, Trần Quyết Chiến có thế trận tốt khi vươn lên dẫn 20/12. Ngay sau đó, Ruben Legazpi kiên trì bám đuổi và có series 7 điểm ở lượt cơ 21 vượt lên dẫn 27/25. Không chịu lép vế so với đối thủ, Trần Quyết Chiến ngay lập tức tung ra series 14 điểm dẫn lại với khoảng cách 39/27, qua đó tạo nên chiến thắng 40/37, đưa đội Việt Nam dẫn trước 1-0.

Bao Phương Vinh thất thủ ở trận đầu

Ở trận đấu sau đó, đương kim vô địch thế giới Bao Phương Vinh đã chơi chưa đúng phong độ trước Sergia Jimenez. Cả hai cơ thủ so kè nhau khá sít sao cho đến điểm số 32/32, Sergia Jimenez bất ngờ tung series 7 điểm vươn lên dẫn 39/32 và thắng luôn với điểm số 40/33.

Như vậy, hai đội Việt Nam và Tây Ban Nha bất phân thắng bại trong ngày đầu tiên. Trong khi đó, đội Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại Argentina với tỷ số 2-0 tạm vươn lên đứng đầu bảng A.

Ở lượt trận thứ 2 vào ngày mai, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Argentina và Thổ Nhĩ Kỳ gặp Tây Ban Nha.