Trận PSG - Barcelona vẫn diễn ra bất chấp làn sóng biểu tình bạo lực tại Pháp

Đã có nhiều lo ngại nhưng đến tối 19-10 (giờ châu Âu), trận đại chiến ở lượt 3 Champions League giữa PSG và Barcelona tại Paris vẫn được cho là sẽ diễn ra theo kế hoạch.

Cảnh sát được triển khai trên đường phố Paris. Ảnh THX

Trong vòng 48 giờ qua, nước Pháp đã trải qua một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất dưới thời chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron. Các cuộc biểu tình cuối tuần đã nhanh chóng leo thang thành làn sóng phá hoại, hôi của và đụng độ nghiêm trọng tại nhiều thành phố lớn như Paris, Lyon, Marseille và Limoges.

Tại Paris, khu vực quanh Quảng trường Republique và quận Chatelet trở thành tâm điểm của sự tàn phá khi hàng loạt cửa hàng bị đập phá và hôi của. Tính trên toàn quốc, lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn 2.000 người, trong đó gần một nửa diễn ra tại khu vực thủ đô Paris. Trước tình hình căng thẳng, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã chỉ đạo các quan chức địa phương áp đặt lệnh cấm quân "cục bộ và hạn chế" tại một số khu vực nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn bạo loạn.

Trước quy mô của các cuộc bất ổn, dư luận đã đặt dấu hỏi lớn về khả năng hoãn trận đại chiến giữa PSG và Barcelona vào rạng sáng 21-10 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, sau cuộc họp khẩn cấp của chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez xác nhận rằng dù phương án hủy hay hoãn các sự kiện thể thao đã được đưa ra thảo luận, trận đấu giữa PSG và Barcelona vẫn sẽ diễn ra bình thường. Ông cũng cho biết trận đấu giữa Lille và Galatasaray vào ngày thứ Tư tại miền Bắc nước Pháp cũng không bị ảnh hưởng.

Theo đánh giá từ Cảnh sát trưởng Paris và các lực lượng an ninh, trận đấu này không bị xếp vào nhóm "nguy cơ cao". Dù vậy, một lực lượng an ninh dự bị vẫn sẽ được triển khai do lực lượng cảnh sát vốn đã căng sức sau nhiều tuần biểu tình của học sinh, sinh viên trước đó.

Hiện không có cuộc biểu tình công khai nào được lên lịch trong ngày 20-10 nên người hâm mộ Barcelona có thể thuận lợi hơn để quyết định sang Paris. Sân Parc des Princes nằm ở khu vực Boulogne-Billancourt, tương đối xa các điểm nóng bạo lực chính.

Phát biểu trước báo giới, HLV Luis Enrique của PSG khẳng định tình hình căng thẳng sẽ không ảnh hưởng đến các học trò và ông không cảm thấy lo sợ.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ: "Tôi không phải người thích hợp để nói về chủ đề này. Tôi ở đây là để nói về bóng đá. Đương nhiên chúng tôi không thích bạo lực, nhưng đó là thực tế xã hội. Điều chúng tôi cần làm là giữ sự tập trung tối đa cho trận đấu".