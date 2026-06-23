Trận Pháp - Iraq bị tạm dừng giữa chừng, khán giả phải sơ tán vì mưa bão

Trận đấu giữa Pháp và Iraq tại World Cup 2026 đã phải tạm dừng giữa chừng sau khi một cơn mưa giông lớn bất ngờ đổ bộ, buộc ban tổ chức phải sơ tán khán giả khỏi khán đài để đảm bảo an toàn.

Cuộc đối đầu giữa ĐT Pháp và ĐT Iraq thuộc bảng I diễn ra trên sân Philadelphia vào 4h sáng ngày 22/6 (giờ Việt Nam) và là trận thứ 42 trong tổng số 104 trận đấu của World Cup 2026. Tuy nhiên, đây cũng là trận đấu đầu tiên của giải bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thời tiết khắc nghiệt tại Bắc Mỹ.

Cơn mưa lớn bất ngờ xuất hiện khi trận đấu bước sang phút 35, thời điểm tuyển Pháp đang dẫn Iraq 1-0. Nhiều CĐV ngồi ở các khán đài không có mái che bị dội mưa xối xả. Không ít người phải mặc áo mưa khẩn cấp, trong khi những người khác vội vã tìm nơi trú ẩn.

Theo dự báo thời tiết trước trận, giông bão chỉ được dự đoán xuất hiện sau khi trận đấu kết thúc. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến nhanh hơn nhiều so với dự kiến. FIFA liên tục theo dõi dữ liệu radar bởi theo quy định của giải đấu, nếu phát hiện sét đánh trong phạm vi khoảng 13 km (8 dặm) quanh sân vận động, trận đấu sẽ phải tạm hoãn ngay lập tức.

Dù trời mưa rất lớn, trận đấu vẫn được tiếp tục cho đến hết hiệp một. Ngay sau đó, ban tổ chức phát thông báo yêu cầu toàn bộ khán giả rời khỏi khu vực khán đài và tìm nơi trú ẩn do "một cơn giông mạnh đang tiến đến gần sân vận động".

FIFA sau đó xác nhận thời điểm bắt đầu hiệp hai sẽ bị lùi lại 15 phút nhằm ưu tiên tối đa sự an toàn cho cầu thủ, khán giả và các nhân viên làm việc tại sân. Tuy nhiên, thời gian trận đấu bị tạm hoãn vẫn đang kéo dài hơn dự kiến.

Trên thực tế, những dấu hiệu bất thường về thời tiết đã xuất hiện từ nhiều giờ trước trận đấu. Khoảng ba giờ trước giờ bóng lăn, nhân viên sân vận động đã được yêu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn. Các CĐV cũng được khuyến cáo trì hoãn việc đến sân.

Do mưa lớn và sấm sét xuất hiện trong khu vực, cổng sân thậm chí phải mở muộn hơn kế hoạch khoảng 30 phút. Trước giờ thi đấu, bầu trời từng sáng trở lại khiến nhiều người tin rằng trận đấu sẽ diễn ra bình thường. Tuy nhiên, cơn giông đã quay trở lại sớm hơn dự kiến và gây ra cảnh hỗn loạn ngay trong thời gian bóng lăn.

Tính đến thời điểm trận đấu bị gián đoạn, tuyển Pháp đang tạm dẫn Iraq 1-0. Ban tổ chức và FIFA tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết trước khi đưa ra quyết định về việc tiếp tục trận đấu.

Thông tin tiếp theo sẽ được cập nhật.