Trần Gia Bảo trở lại U19 Việt Nam

Bổ sung lực lượng, tăng cạnh tranh

Sau một tuần tập luyện, ban huấn luyện U19 Việt Nam đã rút gọn danh sách và gọi thêm 10 cầu thủ nhằm hoàn thiện đội hình. Trong số này, Gia Bảo là cái tên đáng chú ý nhất khi trước đó không có mặt ở danh sách ban đầu.

Bên cạnh tiền đạo thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai, nhiều gương mặt quen thuộc khác cũng được trao cơ hội trở lại. Động thái này cho thấy chiến lược linh hoạt của ban huấn luyện, vừa rà soát nhân sự vừa tạo môi trường cạnh tranh trước các giải đấu quan trọng.

“Thần đồng” được kỳ vọng

Gia Bảo là một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất bóng đá Việt Nam hiện nay. Anh từng được tờ The Guardian vinh danh trong danh sách những cầu thủ trẻ triển vọng của thế giới.

Ở cấp CLB, chân sút sinh năm 2008 đã sớm ra mắt V-League và có những dấu ấn nhất định dù tuổi đời còn rất trẻ. Sở hữu thể hình tốt, khả năng chọn vị trí và dứt điểm nhạy bén, Gia Bảo được xem là phương án tăng cường chất lượng cho hàng công U19 Việt Nam.

Trong năm 2026, U19 Việt Nam sẽ hướng tới các mục tiêu quan trọng ở khu vực và châu lục. Sự góp mặt của Gia Bảo hứa hẹn giúp đội tuyển trẻ có thêm đột biến, đồng thời mang lại nhiều kỳ vọng về một thế hệ kế cận giàu tiềm năng.

