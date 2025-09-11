Trận derby Manchester có thể thiếu vắng 13 ngôi sao

Man City chắc chắn không có sự phục vụ của Omar Marmoush, sau khi ngôi sao người Ai Cập dính chấn thương đầu gối trong trận đấu với Burkina Faso vào thứ Ba (9/9). Marmoush phải dùng nạng, đồng thời đầu gối phải bị nẹp khi trở về thủ đô Cairo (Ai Cập) trong sáng thứ Tư.

Tuyên bố từ Liên đoàn bóng đá Ai Cập cho hay: "Bác sĩ Mohamed Abou El-Ela của đội tuyển Ai Cập xác nhận Marmoush bị tổn thương dây chằng đầu gối và sẽ được chụp chiếu để đánh giá chính xác mức độ chấn thương". Về phía Man City, qua đánh giá sơ bộ cũng thông tin rằng tiền đạo 26 tuổi sẽ bỏ lỡ trận derby Manchester vào cuối tuần. Anh sẽ trở lại Manchester để kiểm tra thêm và bắt đầu tiến trình phục hồi chức năng.



Ngoài Marmoush, Pep Guardiola còn có thể mất 8 cầu thủ khác. Hiện Rayan Cherki dự kiến phải nghỉ thi đấu hai tháng vì chấn thương đùi trong khi Kalvin Phillips và Mateo Kovacic vẫn chưa trở lại vì vấn đề với gân Achilles.

Bộ ba phòng ngự Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov và John Stones cũng có khả năng vắng mặt trong trận derby. Tuần trước Stones làm dấy lên hy vọng tái xuất khi lên tuyển Anh, nhưng lại rút lui vì đau cơ. Ngoài ra, Phil Foden và Savinho, hai cầu thủ vắng mặt ở trận thua Brighton vòng trước đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục.

Bên phía MU cũng không khá hơn. Khởi đầu đầy khó khăn của họ có thể sẽ phức tạp hơn khi bùng phát vấn nạn chấn thương. HLV Ruben Amorim sẽ mất 4 cầu thủ chủ chốt trong chuyến làm khách đến Etihad vào Chủ nhật.

Tân binh trị giá 62,5 triệu bảng Matheus Cunha bị căng cơ gân kheo trong trận đấu với Burnley, lý do khiến anh không chơi cho ĐT Brazil ở vòng loại World Cup 2026 đợt này. Mason Mount và Diogo Dalot cũng nhiều khả năng vắng mặt, tương tự Lisandro Martinez đã không thi đấu kể từ tháng 2.

Tuy vậy, Man City và MU có thể ra mắt thủ môn mới ở trận derby. The Citizens đã chiêu mộ Gianluigi Donnarumma trong khi Quỷ đỏ ký hợp đồng với Senne Lammens ngay trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.