Trận đấu với Newcastle có cứu sự nghiệp của Foden đang mờ nhạt tại Man City

Đó là một buổi tối tồi tệ với cá nhân Foden, và là một đêm tệ hại với Man City khi họ để Arsenal vươn lên trong cuộc đua vô địch sau chiến thắng của "Pháo thủ" trước Brighton. Nhưng trên hết, đây là bằng chứng mới nhất cho thấy phong độ của cầu thủ được kỳ vọng sẽ kế thừa ngai vàng từ Kevin De Bruyne đang "chết lặng" đúng vào giai đoạn quyết định nhất của mùa giải.

Từ "ngọc quý" thành "người thừa" trong cỗ máy Guardiola

Mùa giải này, Man City không còn là cỗ máy chiến thắng hoàn hảo như mùa ăn ba 2022-23 hay phiên bản kỷ lục mùa trước. Dù vậy, họ vẫn đang theo đuổi cú ăn bốn lịch sử: còn ở FA Cup (gặp Newcastle), Champions League (gặp Real Madrid), chung kết cúp Liên đoàn (gặp Arsenal) và vẫn còn hy vọng bám đuổi Arsenal tại Premier League dù kém 7 điểm.

Nhưng Foden, người được kỳ vọng là trung tâm sáng tạo của đội bóng, đang trở nên mờ nhạt. Việc anh có tên trong đội hình xuất phát trước Forest là bất ngờ, bởi trước đó anh đã phải ngồi dự bị hai trận liên tiếp và mới chỉ đá chính 2 trong 7 vòng gần nhất.

HLV Guardiola vẫn bảo vệ học trò. "Từng bước một, cậu ấy sẽ trở lại," ông nói trong buổi họp báo ngày thứ Sáu. "Ở trận gần nhất, cậu ấy đã tạo ra hai đường chuyền tốt cho Erling Haaland dứt điểm. Đó là điều chúng tôi muốn từ Phil – sự tự do trong tâm trí và tâm hồn để thể hiện tài năng ở một phần ba cuối sân."

Nhưng thực tế trên sân lại khác xa những lời động viên.

Mùa hè năm ngoái, sau khi De Bruyne ra đi, Foden dường như đã sẵn sàng để trở thành người thay thế xứng đáng. Anh ghi 3 bàn sau 4 trận tại FIFA Club World Cup, bao gồm siêu phẩm ngày sinh nhật thứ 100 trong màu áo Man City – pha vô lê góc hẹp gỡ hòa 3-3 trước Al-Hilal tại vòng 1/8. Dù City bị loại ở giải đấu đó, nhưng Foden đã khẳng định được vị thế mới.

Mùa này khởi đầu chậm chạp, nhưng Foden nhanh chóng tìm lại cảm giác bóng với 8 bàn sau 9 trận, từ cú đúp vào lưới Borussia Dortmund đến bàn ấn định tỷ số 3-0 trước Crystal Palace. Kể từ đó, mọi thứ sụp đổ. Anh không ghi bàn nào trong 17 lần ra sân gần nhất. Từ một suất gần như chắc chắn trong đội hình tuyển Anh dự World Cup 2026, giờ đây vị trí của anh tại đội tuyển cũng trở nên lung lay.

Áp lực vô hình và những vết nứt

Sự nghiệp của Foden tại Man City từng là câu chuyện cổ tích đẹp nhất. Ra mắt Premier League năm 2017 khi mới 17 tuổi, cậu bé Stockport nhanh chóng trở thành biểu tượng cho lứa cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ dưới thời Guardiola. Thành tích của anh sau 9 mùa giải thật đáng nể: 6 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup, 4 League Cup, 1 Champions League, cùng các siêu cúp.

Đỉnh cao là mùa giải 2023-24, khi anh ghi 19 bàn và 8 kiến tạo sau 35 trận tại Premier League, được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của cả PFA và FWA. Trong trận đấu cuối cùng quyết định chức vô địch mùa đó, chính Foden là người hùng với cú đúp ngay trong hiệp một giúp Man City đánh bại West Ham 3-1.

Nhưng mùa giải 2024-25 chứng kiến sự sa sút không phanh. Chấn thương mắt cá trong trận derby Manchester tháng 4 khiến anh phải nghỉ thi đấu và khi trở lại, anh vẫn phải chơi với cơn đau. Trong trận chung kết FA Cup thua Crystal Palace, anh chỉ được vào sân 14 phút cuối. Sau đó, Foden tiết lộ những khó khăn ngoài sân cỏ: "Tôi đã có nhiều chuyện xảy ra ngoài cuộc sống, về mặt tinh thần. Đôi khi có những điều trong cuộc sống lớn hơn cả bóng đá."

Hợp đồng hiện tại của Foden với Man City còn thời hạn đến tháng 6-2027. Anh chưa đạt được thỏa thuận gia hạn và với phong độ hiện tại, cuộc đàm phán chắc chắn sẽ không dễ dàng. Liệu đây chỉ là một giai đoạn khủng hoảng tạm thời của một cầu thủ trẻ từng gánh vác quá nhiều kỳ vọng? Hay đó là dấu hiệu cho thấy anh không thể vươn tầm thành ngôi sao hàng đầu thế giới như kỳ vọng?

Guardiola vẫn đặt niềm tin vào cậu học trò cưng: "Đó không phải vấn đề chỉ với Phil. Có bốn sai lầm trong tình huống đó. Cậu ấy đã chơi tốt. Nhưng chúng tôi đã quen với việc cậu ấy là người quyết định ở một phần ba cuối sân. Những cầu thủ lớn cần thể hiện bản thân vào những thời khắc quan trọng. Cậu ấy sẽ trở lại."

Nhưng với lịch thi đấu khốc liệt phía trước, Man City cần Foden trở lại ngay lập tức, từ trận đấu với Newcastle ở vòng 5 FA CUP, không phải trong tương lai. Và chính Foden cũng cần chứng minh rằng anh không chỉ là một ngôi sao vụt sáng rồi vụt tắt.