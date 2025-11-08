Trận đấu tại V.League bị hoãn vì tắc đường

Xác nhận với Báo Điện tử VTC News, một thành viên của Thể Công Viettel cho biết phải đến 18h15 phút ngày 8/11, đội bóng này mới có mặt tại sân Trung tâm bóng đá PVF - nơi tổ chức trận đấu giữa PVF-CAND và Thể Công Viettel.

Trong khi đó, giờ dự kiến tổ chức trận đấu là 18h00 cùng ngày. Ngay trước trận đấu, CLB Thể Công Viettel đã báo cáo tình hình với Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Ban tổ chức địa phương. Cuối cùng, giờ thi đấu của cuộc đọ sức này được lùi thành 19h00 - Thể Công Viettel sẽ có 45 phút để khởi động.

Theo quy định tại V.League, các đội bóng cần có mặt tại địa điểm thi đấu ít nhất 90 phút trước giờ bóng lăn. Thực tế, CLB Thể Công Viettel rất cẩn thận di chuyển từ địa điểm lưu trú đến sân PVF từ 14h. Tuy nhiên, sự cố tắc đường nghiêm trọng khiến xe của đội bóng này không lưu thông được.

Cuối cùng, các cầu thủ Thể Công Viettel phải ngồi hơn 4 giờ đồng hồ trên xe mới có thể đến sân và vội vàng vào khởi động.

Theo ghi nhận, một vụ tai nạn giao thông ở cầu Thanh Trì khiến toàn tuyến bị ùn tắc. Ngoài ra, con đường từ Hà Nội đến Văn Giang (Hưng Yên) cũng rơi vào tình trạng tắc cục bộ khi chương trình biểu diễn ca nhạc của nam ca sỹ G-Dragon (Hàn Quốc) được tổ chức trong 2 đêm 8-9/11. Số khán giả đổ về địa điểm ca nhạc tăng đột biến.