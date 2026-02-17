Trận đấu MMA kỳ lạ chưa từng có: Võ sĩ cụt 2 chân đối đầu cao thủ hạng nặng

Video: Võ sĩ cụt chân Zion Clark đấu với đối thủ hạng nặg Valter Walter.

Theo tờ The Sun, màn tỷ thí giữa Valter Walter và Zion Clark được sắp xếp là trận đấu chính của một sự kiện võ thuật tổng hợp (MMA) diễn ra tại Miami, Florida (Mỹ). Valter Walter (người Brazil) là võ sĩ hạng nặng (heavyweight) có thành tích 15 chiến thắng sau 16 trận đấu chuyên nghiệp. Trong khi đó, đối thủ của anh - Zion Clark - là người khuyết tật bẩm sinh.

Zion Clark được xếp vào "hạng gà" (bantamweight), gần nhẹ nhất trong 8 hạng cân phổ biến của MMA (chỉ nặng hơn hạng ruồi - flyweight). Cộng thêm việc không có đôi chân, võ sĩ người Mỹ rõ ràng bất lợi so với đối thủ. Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn sắp xếp trận đấu theo thể thức vật-siết.

Màn so tài kết thúc chỉ sau 2 phút 37 giây. Walter với sự vượt trội về thể chất vẫn để Zion Clark chủ động tấn công ở những phút đầu trận. Võ sĩ người Mỹ sử dụng đôi tay để di chuyển và khá nhanh nhẹn. Anh "nhảy" được lên lưng của Walter nhưng lực siết không đủ để làm đối thủ gặp khó khăn.

Walter (phía trên) dễ dàng giành chiến thắng trước Zion Clark.

Walter di chuyển chậm rãi, không ra đòn nhiều. Cuối cùng, anh vòng ra phía sau Zion Clark và thực hiện đòn siết khá dễ dàng. Nỗ lực chống đỡ của võ sĩ người Mỹ không hiệu quả trước đối thủ mạnh hơn rõ rệt. Trọng tài xác nhận chiến thắng cho Valter Walter. Tất nhiên, võ sĩ sinh năm 1997 không được tính thành tích ở trận đấu này vì đây không được coi là trận đấu MMA chuyên nghiệp đúng tiêu chuẩn.

Zion Clark sinh năm 1997, mắc căn bệnh hiếm gặp gọi là "hội chứng thoái hoá đuôi" (tỷ lệ thai nhi mắc phải chỉ 0,001%), dẫn đến rối loạn hình thái. Ở trường hợp của Zion Clark, anh không có đôi chân. Dù vậy, người đàn ông này vẫn tập luyện và thi đấu thể thao.

Zion Clark từng là đô vật và vận động viên xe lăn. Năm 2022, anh thử sức ở môn võ thuật tổng hợp và đánh bại Eugene Murray theo kết quả tính điểm của giám khảo. Chiến thắng này giúp Zion Clark tạo được danh tiếng. Tuy nhiên, so với Valter Walter, người thi đấu ở hạng cân vượt trội và hiện xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng UFC hạng nặng thì Zion Clark bất lợi toàn diện.

Walter vừa thắng 3 trận liên tiếp bằng đòn khoá gót chân. Theo tờ The Sun, có nhiều ý kiến từ người hâm mộ thách thức võ sĩ người Brazil đánh bại đối thủ mà không dùng đến đòn sở trường. Do đó, ban tổ chức đã bố trí một đối thủ chắc chắn không bị khoá chân là Zion Clark. Sự kiện này thuần tuý mang tính chất giải trí phục vụ khán giả.