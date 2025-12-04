Trận đấu bí ẩn với cao thủ Trung Quốc khiến Lý Tiểu Long cả đời không nhắc lại

Theo Sohu , tháng 10/1964, một cao thủ võ thuật tên Hoàng Trạch Dân từng thách đấu với Lý Tiểu Long. Kết quả của trận so tài này cho đến nay vẫn còn là bí ẩn gây ra nhiều tranh luận khi cả 2 võ sư đều chưa từng trực tiếp nhắc tới kẻ thắng, người thua của màn tỷ thí.

Cuộc chiến đấu giữa Lý Tiểu Long và Hoàng Trạch Dân được chuyển thể thành bộ phim Hollywood "Birth of the Dragon" năm 2017, với Philip Ng vào vai Lý Tiểu Long và nam diễn viên Trung Quốc đại lục Hạ Vũ vào vai võ sư họ Hoàng. Hoàng Trạch Dân thậm chí còn tham dự buổi ra mắt phim tại Mỹ.

Hoàng Trạch Dân là ai?

Những năm đầu thập niên 1960, khu phố người Hoa ở San Fancisco trở thành "thánh địa" đối với các võ sĩ trẻ. Văn hóa võ thuật khu vực này hấp dẫn đến mức Lý Tiểu Long quyết định bỏ học đại học, rời xa cuộc sống êm đềm ở Seattle đến Oakland mở võ đường.

Cũng tại San Francisco, một cao thủ khác ít được biết đến hơn, tên Hoàng Trạch Dân, cũng mở võ quán dạy Vịnh Xuân quyền. Hoàng Trạch Dân là người Hong Kong (Trung Quốc), bằng tuổi Lý Tiểu Long và cũng có niềm đam mê võ thuật từ nhỏ. Cụ cố của ông là danh sư Cố Nhữ Chương - được gọi là kỳ nhân Thiết sa chưởng.

Hoàng Trạch Dân (trái) và Philip Ng, người đóng vai Lý Tiểu Long, tham dự buổi ra mắt phim "Birth of the Dragon".

Hoàng Trạch Dân theo học nhiều môn phái như Thiếu Lâm quyền, Hình Ý quyền, Thiết Sa Chưởng… dưới sự chỉ dạy của các võ sư Nghiêm Thượng Vũ, Mã Kim Phụng. Người ta đồn rằng đối thủ khi đấu với ông thường không thể chịu đựng quá ba chiêu, chứng tỏ khả năng chiến đấu đáng gờm của Hoàng Trạch Dân. Đến năm 1964, Hoàng Trạch Dân sang Mỹ để tìm cơ hội phát triển võ thuật.

Tại đây, ông nhanh chóng trở thành nhân vật có tiếng trong cộng đồng võ thuật Hoa kiều. Trong các trận giao hữu, Hoàng Trạch Dân gần như trận nào cũng thắng, khiến nhiều người gọi ông là “vua thực chiến”.

Lý Tiểu Long hay Hoàng Trạch Dân thách đấu cũng là câu hỏi chưa có lời đáp. Có người cho rằng Hoàng Trạch Dân khiêu chiến vì không thích việc Lý Tiểu Long dạy võ thuật Trung Quốc cho người nước ngoài. Điều kiện đưa ra là người thua phải đóng cửa võ đường.

Cũng có tài liệu khác cho rằng chính Lý Tiểu Long mới là người đưa ra lời thách đấu. Với tính cách hiếu thắng, ông tự tin đến mức tuyên bố công khai có thể đánh bại bất kỳ võ sĩ nào ở San Francisco, đồng thời xuất bản cuốn sách chỉ trích những kỹ thuật cổ truyền đã lỗi thời.

Những lời tuyên bố ngạo mạn này khiến giới võ thuật Hoa kiều “nóng mặt”. Sau khi bàn bạc, họ quyết định cử Hoàng Trạch Dân, người được coi là cân tài cân sức với Lý Tiểu Long, đại diện đứng ra thách đấu. Hoàng Trạch Dân sau đó nhận lời và muốn trận đấu được tổ chức công khai, nhưng Lý Tiểu Long chỉ đồng ý thi đấu kín, vì vậy hai người đã đối đầu mà chỉ có một vài người chứng kiến.

Có nguồn tin ghi nhận số lượng người tham dự là 7 đến 15, nhưng cho đến nay chỉ có 3 người được xác nhận đã tham gia, gồm vợ Lý Tiểu Long là Linda Lee Cadwell, James Lee và một võ sư Thái Cực quyền chưa rõ danh tính.

Lý Tiểu Long có thực sự thắng Hoàng Trạch Dân?

Tư liệu trên Sohu dẫn lại thông tin rằng trong ngày giao đấu, Hoàng Trạch Dân đến phòng tập của Lý Tiểu Long. Ông nói trước: “Đây chỉ là trận đấu giao lưu, không phân cao thấp. Tuy nhiên, Lý Tiểu Long đáp thẳng: “Đã là tỉ thí võ thì phải phân thắng bại.”

Theo lời kể của vợ Lý Tiểu Long trong cuốn “Bruce Lee: The Only Man I Knew” , cuộc đụng độ chỉ kéo dài khoảng ba phút nhưng kịch tính đến nghẹt thở.

Bà mô tả: “Hai người bước ra, cúi nhẹ chào nhau rồi lập tức lao vào thế đối đầu. Hoàng Trạch Dân giữ thế thủ truyền thống, còn Lý Tiểu Long như mũi tên bật khỏi dây cung, liên tục trút xuống những cú đấm Vịnh Xuân dồn dập". Chỉ chưa đầy một phút, nhóm người đi theo võ sĩ họ Hoàng phải cuống cuồng tìm cách can thiệp vì Lý Tiểu Long càng đánh càng mạnh, tốc độ ra đòn tăng lên theo từng nhịp thở.

Sang phút tiếp theo, Lý Tiểu Long tăng tốc dữ dội. Hoàng Trạch Dân bị dồn về sau, bước chân loạng choạng. Có lúc trận đấu chẳng khác gì màn rượt đuổi: Hoàng xoay người định thoát ra, còn Lee lao theo sau, ép đối thủ xuống sát sàn. Trong khoảnh khắc áp đảo ấy, Lee gằn giọng: “Phục chưa? Nói! Phục chưa?” , và họ Hoàng chỉ kịp thở dốc đáp: “Đủ rồi! Đủ rồi!” , khép lại trận đấu với chiến thắng nghiêng hẳn về Lý Tiểu Long.

Cảnh trong phim "Birth of the Dragon" năm 2017 tái hiện cuộc đấu giữa Lý Tiểu Long và Hoàng Trạch Dân

Trong cuốn sách “Bruce Lee: A Life” , tác giả Matthew Polly kể lại một chi tiết khác càng khiến trận đấu trở nên căng thẳng hơn. Khi Hoàng Trạch Dân đưa tay ra bắt tay mở màn, Lý Tiểu Long, đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, bất ngờ tung một cú đấm thẳng vào gò má đối phương. Không cho đối thủ kịp định thần, Lee tiếp tục lao tới với chuỗi đòn Vịnh Xuân dồn dập.

Hoàng Trạch Dân cố phản đòn, vung tay trúng vào cổ Lý Tiểu Long, khiến da cổ ông bị rách và máu chảy vì chiếc vòng kim loại ẩn trong tay áo. Vết máu chỉ khiến Lee thêm bùng nổ. Ánh mắt ông đỏ lên, động tác sắc bén, hung hãn hơn hẳn. Dù Hoàng Trạch Dân cố phòng thủ, lùi lại từng bước, Lý Tiểu Long vẫn ép sát tới cùng, biến những giây cuối trận đấu thành một màn tấn công dữ dội không thể chống đỡ.

Không chống nổi sức tấn công mãnh liệt ấy, Hoàng Trạch Dân buộc phải di chuyển liên tục để tránh đòn. Trận đấu biến thành cảnh Lý Tiểu Long đuổi theo, còn Hoàng Trạch Dân cố né và phản công lẻ tẻ. Một vài cú đấm của ông trúng ngực Lý Tiểu Long, nhưng không đủ xoay chuyển thế trận.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Black Belt, Lý Tiểu Long kể lại màn tỷ thí, không nhắc tên đối thủ nhưng dư luận cho rằng đó chính là cuộc so tài với Hoàng Trạch Dân.

"Tôi từng giao đấu với một cao thủ Kungfu ở San Francisco. Chưa được bao lâu, anh ta quay đầu bỏ chạy, còn tôi vì hiếu thắng đã đuổi theo, đánh vào đầu và lưng anh ta. Tay tôi sưng lên vì ngu ngốc đấm vào phần đầu của đối thủ. Chỉ khi ấy tôi mới hiểu ra rằng chỉ Vịnh Xuân quyền thôi thì không đủ khi thực chiến, và đã đến lúc tôi cần thay đổi ", Lý Tiểu Long nói.

Tuy nhiên, Hoàng Trạch Dân lại kể một diễn biến hoàn toàn khác trong cuộc phỏng vấn với San Francisco Chronicle . Ông thuật lại rằng Lý Tiểu Long lao tới như "một con bò điên", còn ông chủ yếu phòng thủ vì không muốn gây thương tích nghiêm trọng. Ông cho biết trận đấu kéo dài ít nhất 20 phút và chỉ kết thúc khi Lý Tiểu Long đuối sức, chứ không có chuyện ông bị hạ gục và xin đầu hàng.

William Chen, võ sư Thái Cực quyền, người còn lại chứng kiến cuộc giao đấu, cũng cho rằng tỉ số hòa. Trong trí nhớ của ông, Lý Tiểu Long tấn công quyết liệt, song Hoàng Trạch Dân vẫn giữ được bình tĩnh và trận đấu kéo dài khoảng 20-25 phút, không hề có việc Hoàng Trạch Dân cầu xin đối thủ dừng ra tay.

Lý Tiểu Long sáng tạo ra Triệt quyền đạo, môn võ có nét tương đồng MMA hiện đại.

Sau này, khi nhắc lại trận đấu, Hoàng Trạch Dân giải thích rằng ông buộc phải né tránh liên tục vì đòn của Lý Tiểu Long “đánh thẳng vào những vị trí nguy hiểm”, điều mà ông cho rằng không phù hợp tinh thần giao lưu võ thuật. Dù vậy, ông vẫn thẳng thắn thừa nhận: “Lý Tiểu Long rất lợi hại. Tôi hoàn toàn tâm phục”.

Sau trận đấu ấy, Hoàng Trạch Dân nhận ra bản thân còn nhiều thiếu sót, nên càng dốc sức trau dồi võ học. Con đường của hai người sau đó rẽ sang hai hướng khác nhau: Lý Tiểu Long dùng điện ảnh đưa võ thuật Trung Hoa ra thế giới; còn Hoàng Trạch Dân mở võ quán, thu nhận học trò và truyền dạy lại võ thuật uyên thâm của mình.

Đối với Lý Tiểu Long, người thân và học trò khẳng định rằng trận đấu này ảnh hưởng rất lớn đến ông. Từ sau trận đấu với Hoàng Trạch Dân, Lý Tiểu Long trở nên cầu toàn hơn bao giờ hết. Ông liên tục tìm kiếm cách tập luyện mới, tinh vi hơn, toàn diện hơn, lúc nào cũng vận động và rèn luyện. Đây là một trong những động lực để Lý Tiểu Long sáng tạo ra Tiệt quyền đạo sau này.