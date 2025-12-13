Trai đẹp Jujitsu Việt Nam gây sốt cõi mạng Đông Nam Á giành HCB SEA Games, visual cứ ngỡ nam thần đi đánh võ

Chiều ngày 13/12, đội tuyển Jujitsu Việt Nam bước vào thi đấu nội dung đồng đội hỗn hợp. Không giống các môn đối kháng đồng đội như judo, karate hay taekwondo mỗi đội chỉ cần 5 vận động viên thi đấu luân phiên, jujitsu đòi hỏi sự tham gia của toàn bộ vận động viên ở các nội dung đối kháng. Theo đó, thể thức đồng đội của jujitsu bao gồm đầy đủ 7 nội dung ne-waza, 4 nội dung fighting và thêm 2 nội dung biểu diễn. VĐV Nguyễn Tiến Triển cũng góp sức trong phần thi đồng đội. Đội jujitsu Việt Nam đã để thua Thái Lan ở trận chung kết qua đó giành HCB.

Tuyển Jujitsu Việt Nam giành HCB đồng đội SEA Games 33

Tiến Triển (áo vàng) bảnh bao khi chụp ảnh tập thể

Với võ sĩ "nam thần" dù không giành huy chương ở nội dung cá nhân nhưng anh đã để lại dấu ấn, kỷ niệm tại SEA Games 33 với tấm HCB đồng đội quý giá. Đặc biệt, Tiến Triển còn nhận được tình cảm, sự yêu mến từ rất nhiều người hâm mộ trong và ngoài nước.

Nguyễn Tiến Triển sinh năm 2003 đến từ Hà Nội, tại SEA Games 33, anh tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội nhờ visual cực bảnh. Tiến Triển mệnh danh là "hotboy võ thuật" nhờ sở hữu diện mạo cuốn hút.

Tiến Triển nổi bật với chiều cao 1m83

Visual cực điển trai của nam VĐV sinh năm 2003

Tiến Triển trên sàn đấu thì vô cùng mạnh mẽ

Nhan sắc sáng bừng sân đấu của võ sĩ Việt Nam

Khoảnh khắc thi đấu căng thẳng của Tiến Triển