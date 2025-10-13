Trách liên đoàn bóng đá nhập tịch gian lận, HLV Malaysia phải xin lỗi

Sau khi nói về sai sót của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) trong vụ bê bối gian lận nhập tịch, huấn luyện viên Peter Cklamovski đối mặt với nhiều chỉ trích. Truyền thông Malaysia cho rằng với tư cách huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, nhà cầm quân người Australia làm như vậy là thiếu tôn trọng liên đoàn bóng đá. Ông Cklamovski phải đính chính và khẳng định không có ý chê trách cơ quan quản lý.

"Nếu mọi người cảm thấy tôi thiếu tôn trọng liên đoàn thì tôi xin lỗi. Ý tôi không phải như vậy. Thực ra, tôi không nói gì khác với những gì chính họ từng nói. LĐBĐ Malaysia đưa ra thông báo về sai sót trong khâu hành chính. Tôi chỉ nhắc lại việc này và không có ý gì khác cả" , huấn luyện viên Peter Cklamovski nói trong buổi họp báo trước trận đấu với Lào.

HLV Cklamovski

Vài ngày trước, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Malaysia lên tiếng bênh vực hoàng thân Tunku Ismail. Vị nhiếp chính vương của bang Johor (Malaysia) là người đứng sau chiến lược nhập tịch cầu thủ hàng loạt của bóng đá Malaysia. Do đó, khi LĐBĐ Malaysia gặp rắc rối về gian lận nhập tịch, ông Tunku Ismail cũng bị chỉ trích.

HLV Cklamovski nhấn mạnh những đóng góp của hoàng thân Tunku Ismail cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, phát biểu của ông bị cho là hạ thấp vai trò của Liên đoàn bóng đá Malaysia, đồng thời nhắc lại sai sót của cơ quan này trong vụ gian lận nhập tịch.

"Tất cả những rắc rối đang xảy ra liên quan đến FIFA, những sai sót hành chính hay bất cứ vấn đề nào khác — đó là trách nhiệm của FAM, không phải của Tunku Ismail. Tôi muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến toàn thể người dân Malaysia: nếu không có Tunku Ismail, bóng đá Malaysia đã sụp đổ" , nhà cầm quân người Úc nói trong buổi họp báo ngày 10/10.

Vụ bê bối này khiến đội tuyển Malaysia không được sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel. Những ngôi sao này bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấm thi đấu 1 năm.

"Chúng tôi không thể, và thực tế là không bận tâm đến những thứ khác. Việc đó chẳng liên quan gì đến đội tuyển. Tất cả những ồn ào và soi mói không thể phá hỏng công sức của chúng tôi. Chúng tôi đang tập trung vào việc mang về vinh quang cho đất nước, thông qua bóng đá và niềm tin vào những gì chúng tôi cùng nhau xây dựng" , huấn luyện viên Cklamovski nói.