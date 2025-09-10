TP.Hồ Chí Minh I vượt qua Phong Phú Hà Nam

Trận đấu diễn ra tại sân Thanh Trì, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ bóng đá nữ. Trong hiệp một, cả hai đội đều thi đấu rất thận trọng, dẫn đến một thế trận cân bằng. Phong Phú Hà Nam đã có sự nổi bật từ hai cầu thủ phòng ngự Trần Thị Duyên và Ngọc Uyên, họ đã không để bất kỳ cú sút nào của đối thủ cận kề khung thành. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

TP.HCM I thắng Phong Phú Hà Nam 1-0.

Bước sang hiệp hai, TP. Hồ Chí Minh I đã thể hiện rõ sự vượt trội của mình. Phút 60, từ một đường chuyền thông minh của Huỳnh Như, Phan Thị Trang đã bật cao đánh đầu làm tung lưới Phong Phú Hà Nam, mang lại bàn thắng quý giá cho đội nhà. Dù Phong Phú Hà Nam đã nỗ lực trong những phút còn lại để gỡ hòa, nhưng họ không thể tìm thấy đường vào khung thành đối phương.

Cũng trong vòng đấu này, Than Khoáng Sản Việt Nam (KSVN) đã gặp không ít khó khăn khi đối đầu với TP. Hồ Chí Minh II. Mặc dù đội bóng vùng mỏ kiểm soát tốt trận đấu, nhưng chỉ có được một bàn thắng duy nhất của Thu Thìn ở phút 26. Kết quả chung cuộc, Than KSVN đã giành chiến thắng 1-0 trước TP. Hồ Chí Minh II.

Than Khoáng Sản Việt Nam chiến thắng TP.HCM II 1-0.

Những trận đấu diễn ra vào ngày 8 tháng 9 cũng không kém phần sôi động với cuộc đối đầu giữa Thái Nguyên T&T và Hà Nội, kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

Giải Nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025 đang diễn ra sôi nổi, hứa hẹn những trận cầu hấp dẫn và kịch tính trong những vòng đấu tiếp theo. Các đội bóng sẽ tiếp tục phấn đấu cho vị trí cao trên bảng xếp hạng, với nhiều trận cầu quan trọng đang chờ đón.