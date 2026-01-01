TP.HCM vô địch lượt đi Giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia

Ở lượt trận hạ màn giai đoạn lượt đi, TP.HCM đối đầu Hà Nội trong trận đấu được xem là “chung kết sớm” của giải. Ngay phút thứ 3, đại diện phía Nam đã sớm tạo ra bước ngoặt khi được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Nguyễn Thị Thùy Linh dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho TP.HCM. Bàn thắng sớm giúp đội bóng áo đỏ thi đấu chủ động hơn, tập trung vào việc kiểm soát thế trận và duy trì sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự.

Phía bên kia sân, Hà Nội nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước hàng thủ chơi kỷ luật và tập trung của TP.HCM, các cơ hội tạo ra không đủ độ sắc bén để chuyển hóa thành bàn thắng. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0, vừa đủ để TP.HCM hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất.

Với kết quả này, TP.HCM kết thúc lượt đi với 8 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +7, qua đó đứng đầu bảng xếp hạng và giành danh hiệu vô địch lượt đi. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Thái Nguyên T&T và Phong Phú Hà Nam, đều có cùng 8 điểm nhưng xếp sau do kém hơn về hiệu số.

Ở trận đấu còn lại của lượt cuối, Thái Nguyên T&T thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng đậm 5-1 trước Than Khoáng Sản Việt Nam, qua đó duy trì cuộc đua bám đuổi sát sao với nhóm đầu bảng.

Giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia – Cúp Acecook 2026 quy tụ 5 đội bóng gồm TP.HCM, Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Thái Nguyên T&T và Than KSVN, thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Kết quả lượt đi không chỉ phản ánh cục diện cạnh tranh quyết liệt của giải mà còn hứa hẹn một giai đoạn lượt về hấp dẫn, khi các đội vẫn còn nguyên cơ hội bứt phá trong cuộc đua đến ngôi vô địch chung cuộc.