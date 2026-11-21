Tối 21-11, ngọn đuốc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ được thắp sáng bên dòng sông Sài Gòn. Sau 20 năm trở lại vai trò chủ nhà, TPHCM đón ngày hội lớn nhất của thể thao Việt Nam với diện mạo mới và những kỳ vọng lớn hơn cho chặng đường phát triển phía trước.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra bên bờ sông Sài Gòn tối 21-11. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Độc đáo ngày hội bên dòng sông Sài Gòn

Không tổ chức trong sân vận động như thường lệ, lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần này sẽ diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn vào lúc 19 giờ ngày 21-11. Không gian sông nước đặc trưng của thành phố được lựa chọn làm sân khấu, tạo nên nét riêng cho ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Với chủ đề “Khát vọng vinh quang”, chương trình quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ và vận động viên tham gia biểu diễn. Hai chương nghệ thuật “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng” sẽ đưa khán giả qua những lát cắt lịch sử, văn hóa của vùng đất phương Nam, đồng thời gửi gắm khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam.

Được chờ đợi nhất là nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn. Xuất phát từ Bến Nhà Rồng, ngọn lửa đại hội sẽ đi qua những địa danh mang đậm dấu ấn lịch sử của thành phố trước khi được đưa về sân khấu chính. Tham gia hành trình đặc biệt này có 36 VĐV đại diện 36 đoàn và 10 VĐV tiêu biểu của TP.HCM.

Lễ khai mạc Đại hội là dịp để thành phố giới thiệu hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo, hiện đại, giàu bản sắc, có tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế thể thao và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Những màn trình diễn mô tô nước, ván bay kết hợp với công nghệ ánh sáng, âm thanh hiện đại hứa hẹn mang đến cho người dân thành phố và du khách một đêm hội sôi động.

Cuộc hội ngộ của 36 đoàn thể thao đến từ 34 tỉnh, thành phố cùng hai ngành Công an và Quân đội cũng là dịp để TPHCM quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, giàu bản sắc và mến khách.

Kỳ vọng từ cuộc hội ngộ sau 20 năm

Hai mươi năm kể từ lần đăng cai Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2006, TPHCM trở lại vai trò chủ nhà trong một diện mạo và không gian phát triển rộng lớn hơn. Những thay đổi về địa giới hành chính, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất mở ra nhiều cơ hội để thể thao thành phố phát huy tiềm năng.

Với chủ đề “Khát vọng Vinh quang”, Chương trình nghệ thuật được dàn dựng theo hướng kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, giữa giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc với tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên của Thể thao Việt Nam. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đại hội năm nay có 48 môn thi đấu với 973 bộ huy chương. Riêng đoàn thể thao TPHCM tham gia tranh tài ở 46 môn, đặt quyết tâm khẳng định vị thế của một trong những trung tâm thể thao hàng đầu cả nước.

Để chuẩn bị cho đại hội, thành phố đã dành nguồn lực cải tạo, nâng cấp nhiều công trình như sân vận động Thống Nhất, sân vận động Hoa Lư, nhà thi đấu Phú Thọ… Đây cũng là những địa điểm gắn bó với nhiều thế hệ vận động viên thành phố.

Giá trị của những công trình ấy sẽ được phát huy lâu dài khi các vận động viên có điều kiện tập luyện tốt hơn, người dân có thêm không gian rèn luyện sức khỏe và thành phố có khả năng tổ chức nhiều sự kiện thể thao tầm cỡ.

Trên dòng sông Sài Gòn, sự phối hợp giữa các đội hình biểu diễn trên mặt nước và không gian trên cao tạo nên một bức tranh trình diễn quy mô, độc đáo, kết hợp giữa yếu tố thể thao, nghệ thuật và công nghệ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Với thể thao Việt Nam, đại hội là dịp để các địa phương đánh giá chất lượng đào tạo, phát hiện những gương mặt triển vọng, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia hướng đến SEA Games, ASIAD và Olympic.

Tối nay, khi ngọn đuốc bừng sáng bên dòng sông Sài Gòn, một ngày hội lớn sẽ chính thức mở màn. Với TPHCM, đó cũng là khởi đầu cho những kỳ vọng mới trên hành trình chinh phục các đỉnh cao thể thao.