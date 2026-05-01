TP.HCM lập kỷ lục vô địch Cúp Quốc gia nữ sau màn đăng quang nghẹt thở

CLB nữ TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế số một của bóng đá nữ Việt Nam khi đánh bại Hà Nội I trong trận chung kết Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 diễn ra tối 27/5 tại Thái Nguyên. Chiến thắng này giúp đội bóng thành phố mang tên Bác lần thứ 5 đăng quang ở sân chơi cúp quốc nội.

Đúng với tính chất của trận đấu giữa hai thế lực lớn nhất bóng đá nữ Việt Nam hiện tại, màn so tài diễn ra vô cùng chặt chẽ và căng thẳng. Hà Nội I là đội nhập cuộc chủ động hơn với nhiều tình huống gây sức ép lên khung thành TP.HCM.

Ngay trong hiệp một, đội bóng Thủ đô tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm nhờ tốc độ và sự cơ động của hàng công trẻ. Tuy nhiên, các chân sút của Hà Nội I lại thiếu đi sự chính xác ở những thời điểm quyết định.

Bên kia chiến tuyến, TP.HCM dù không lấn lướt về thế trận nhưng vẫn cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Huỳnh Như tiếp tục đóng vai trò đầu tàu, giúp đội bóng phía Nam duy trì sự ổn định trong các thời điểm khó khăn.

Sang hiệp hai, Hà Nội I tiếp tục là đội chơi nhỉnh hơn. Một trong những cơ hội đáng tiếc nhất thuộc về Bùi Thị Thương khi cầu thủ này có khoảng trống thuận lợi trong vòng cấm nhưng lại dứt điểm ra ngoài. TP.HCM chịu sức ép lớn nhưng vẫn đứng vững nhờ sự chắc chắn của hàng thủ cùng phong độ ổn định của thủ môn Trần Thị Kim Thanh.

Niềm vui vô địch của nữ TP.HCM.

Sau 90 phút không có bàn thắng, hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu cân não để phân định chức vô địch. Tại đây, kinh nghiệm của TP.HCM đã lên tiếng đúng lúc. Đại diện phía Nam thực hiện thành công cả ba lượt sút, trong khi Hà Nội I liên tiếp mắc sai lầm trước áp lực lớn. Chung cuộc, TP.HCM thắng 3-0 ở loạt “đấu súng” để bảo vệ thành công ngôi hậu.

Đây là lần thứ 5 TP.HCM vô địch Cúp Quốc gia nữ, qua đó tiếp tục nối dài vị thế của đội bóng giàu thành tích bậc nhất bóng đá nữ Việt Nam. Hành trình lên ngôi năm nay của họ cũng đầy thử thách khi phải vượt qua Phong Phú Hà Nam ở bán kết sau loạt luân lưu nghẹt thở.

Trong khi đó, Hà Nội I thêm một lần lỗi hẹn với danh hiệu dù sở hữu lực lượng trẻ trung và chơi đầy quyết tâm. Dẫu vậy, màn trình diễn của đội bóng Thủ đô tại giải năm nay vẫn mang tới nhiều tín hiệu tích cực cho tương lai.