TP.HCM II giành điểm đầu tiên tại giải quốc gia

Trong lượt đấu thứ ba của Giải Nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 diễn ra vào ngày 14/9, đội bóng TP Hồ Chí Minh II đã xuất sắc giành được điểm số đầu tiên khi cầm hòa đối thủ Phong Phú Hà Nam với tỷ số 0-0.

Trận đấu diễn ra tại sân Thanh Trì vào lúc 16h00. Dù bị đánh giá thấp hơn so với Phong Phú Hà Nam, đội TP Hồ Chí Minh II đã chọn cách lùi sâu và duy trì thế trận phòng ngự vững chắc để chống lại áp lực tấn công từ đối thủ. Phong Phú Hà Nam, với yêu cầu phải thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, đã đẩy cao đội hình, nhưng họ không thể tận dụng được các cơ hội mà mình tạo ra. Hàng công của họ đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Dù không ghi được bàn thắng, TP Hồ Chí Minh II rất hài lòng với 1 điểm có được, đánh dấu sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội bóng trong từng trận đấu. Kết quả chung cuộc, tỉ số 0-0 đưa TP Hồ Chí Minh II vào vị trí có thể khởi sắc hơn trong những trận đấu tiếp theo.

Trong khi đó, tại các trận đấu cùng vòng ba nhưng diễn ra hôm qua 13/9, Hà Nội đã có chiến thắng 1-0 trước Than KSVN, và Thái Nguyên T&T đã để thua TP Hồ Chí Minh I với tỷ số 1-2. Đây đang là một giai đoạn đầy thú vị của giải đấu khi hàng loạt các đội bóng đều cạnh tranh quyết liệt để có được vị trí tốt trên bảng xếp hạng.

Giải Nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 không chỉ là sân chơi cho những tài năng bóng đá nữ mà còn là nơi để phát hiện và khuyến khích sự phát triển của môn thể thao này tại Việt Nam. Chắc chắn rằng, các trận đấu tới vẫn sẽ đầy hấp dẫn và nhiều bất ngờ.