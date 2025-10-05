TP.HCM I vững ngôi đầu, ai cạnh tranh nổi ngai vương?

Đây là cuộc cạnh tranh quyết liệt nhằm củng cố vị trí đầu bảng của TP.HCM I dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác tạo ra khoảng cách an toàn với những đối thủ bám đuổi.

Trận đấu bắt đầu với sự tấn công mạnh mẽ của TP.HCM I, tuy nhiên, họ cũng gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ phía Thái Nguyên T&T. Nỗ lực của đội chủ nhà sớm được đền đáp ở phút 34, khi tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như thực hiện cú dứt điểm chính xác mở tỷ số cho TP.HCM I. Cuối hiệp, vào phút bù giờ thứ 3, Ngô Thị Hồng Nhung tỏa sáng với bàn thắng thứ hai, gia tăng cách biệt cho đội bóng miền Nam, khép lại 45 phút đầu tiên với tỷ số 2-0.

Sang hiệp 2, Thái Nguyên T&T quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng các cầu thủ như Mỹ Anh và Bích Thùy đã không thể tạo ra đột biến. Kết quả cuối cùng, TP.HCM I giành chiến thắng 2-0, tiếp tục khẳng định vị thế của mình.

Ở trận đấu còn lại, Hà Nội tiếp Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN). Dù có bàn thắng mở tỷ số từ sớm nhờ công của tiền đạo Phạm Hải Yến ở phút 17, nhưng một sai sót nơi hàng thủ khiến Hà Nội phải chia điểm với tỷ số 1-1. Bàn gỡ hòa là bàn thắng của Nguyễn Thị Trúc Hương vào phút 80, qua đó giữ lại 1 điểm cho Than KSVN.

Với kết quả này, TP.HCM I giữ vững ngôi đầu bảng với 3 điểm hơn cả Than KSVN và Hà Nội, tạo nên cuộc đua hấp dẫn cho các lượt đấu tiếp theo.

Trận đấu tiếp theo sẽ là cuộc chạm trán giữa TP Hồ Chí Minh II và Phong Phú Hà Nam vào ngày 5/10/2025 trên sân Thanh Trì. Những diễn biến của giải đấu hứa hẹn sẽ ngày càng hấp dẫn khi cuộc đua đến danh hiệu ngày càng trở nên căng thẳng.