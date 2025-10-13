TP.HCM I vô địch giải Nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025

Trong trận đấu đáng chú ý diễn ra vào ngày 13 tháng 10 năm 2025, TP.HCM I đã chính thức trở thành nhà vô địch Giải Nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025 sau khi hòa không bàn thắng với Hà Nội.

Trận đấu diễn ra tại sân Thanh Trì, nơi các cầu thủ Hà Nội bắt đầu với quyết tâm cao độ để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Họ đã đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều cơ hội, chủ yếu đến từ những nỗ lực cá nhân của Phạm Hải Yến và Nguyễn Thị Thanh Nhã. Tuy nhiên, hàng phòng ngự chắc chắn của TP.HCM I đã đứng vững và không để các đợt tấn công của đối thủ mang lại kết quả như mong muốn.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Chi, TP.HCM I cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn bởi điều kiện thời tiết không thuận lợi. Cả hai đội đều không ghi được bàn thắng nào trong hiệp một. Sang hiệp hai, với lợi thế điểm số, TP.HCM I đã nhanh chóng điều tiết và duy trì thế trận, khiến cho các cô gái thủ đô Hà Nội không còn giữ được sự bình tĩnh và chính xác trong từng pha xử lý. Kết thúc trận đấu, TP.HCM I đã giữ vững tỷ số 0-0, qua đó chính thức lên ngôi vô địch.