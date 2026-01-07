TP.HCM I thị uy sức mạnh, Phong Phú Hà Nam cất tiếng nói, lượt 3 giải nữ VĐQG 2026 nóng dần cuộc đua

Lượt 3 giải nữ VĐQG 2026 chứng kiến TP.HCM I hạ Hà Nội I để giữ ngôi đầu, Phong Phú Hà Nam có chiến thắng đầu tiên, còn Hà Nội II hòa TP.HCM II đầy kịch tính.

TP.HCM I thắng "chung kết sớm", độc chiếm ngôi đầu

Tâm điểm của lượt đấu thứ ba là cuộc đối đầu giữa hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, TP.HCM I và Hà Nội I. Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa rất lớn với cuộc đua ngôi vương ngay từ giai đoạn lượt đi, bởi cả hai đều sở hữu lực lượng mạnh cùng tham vọng đăng quang.

Đúng như kỳ vọng, trận đấu diễn ra với tốc độ cao và sự thận trọng đến từ cả hai bên. Hà Nội I chủ động xây dựng thế trận phòng ngự chặt chẽ, hạn chế tối đa khoảng trống trước khung thành. Trong suốt hiệp một, nhà đương kim vô địch TP.HCM I kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối thủ.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện sau giờ nghỉ. Phút 53, Ngọc Trâm đưa bóng đi dội xà ngang khung thành của Hà Nội I, sau tình huống lộn xộn, Cù Thị Huỳnh Như băng vào đánh đầu nối mở tỉ số trận đấu cho TP.Hồ Chí Minh I, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Có lợi thế dẫn trước, TP.HCM I tiếp tục làm chủ thế trận bằng khả năng kiểm soát bóng cùng kinh nghiệm dày dạn. Trong khi đó, Hà Nội I buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, nhưng các chân sút của đội bóng Thủ đô không đủ sắc bén để chuyển hóa thành bàn thắng.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 giúp TP.HCM I nối dài chuỗi toàn thắng lên ba trận liên tiếp, giành trọn 9 điểm và tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên số một cho chức vô địch mùa giải năm nay. Ngược lại, thất bại khiến Hà Nội I dậm chân ở 6 điểm và sớm gặp bất lợi trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu.

Phong Phú Hà Nam mở tài khoản chiến thắng

Trong khi trận cầu tâm điểm diễn ra một ngày trước đó, hai cặp đấu còn lại của lượt 3 tiếp tục mang đến nhiều cảm xúc.

Trên sân Hà Nam, đội chủ nhà Phong Phú Hà Nam nhập cuộc đầy quyết tâm trước Than KSVN. Chỉ sau 4 phút bóng lăn, Lưu Hoàng Vân đã giúp đội chủ nhà khai thông thế bế tắc. Từ đường căng ngang chuẩn xác bên cánh trái của đồng đội, tiền vệ này tung cú dứt điểm một chạm đầy kỹ thuật khiến thủ môn Than KSVN không có cơ hội cản phá.

Bàn thắng sớm giúp Phong Phú Hà Nam thi đấu đầy hưng phấn. Đội chủ nhà duy trì lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả và liên tục khiến hàng thủ Than KSVN gặp nhiều khó khăn.

Đến phút 40, Hoàng Vân tiếp tục để lại dấu ấn bằng đường chọc khe thông minh, tạo điều kiện cho Tạ Thị Thủy thoát xuống rồi dứt điểm gọn gàng, nhân đôi cách biệt.

Than KSVN có cơ hội rất tốt để rút ngắn tỷ số trước khi hiệp một khép lại khi được hưởng quả phạt đền ở phút 43. Tuy nhiên, Trúc Hương lại thực hiện không thành công, bỏ lỡ cơ hội giúp đội khách trở lại cuộc chơi.

Sang hiệp hai, Than KSVN gia tăng sức ép và được đền đáp ở phút 74 khi Trúc Hương ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Những phút cuối diễn ra đầy căng thẳng khi đội khách liên tục dồn ép, nhưng hàng phòng ngự Phong Phú Hà Nam vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng đầu tiên của mình tại mùa giải năm nay.

Hà Nội II và TP.HCM II bất phân thắng bại

Ở trận đấu còn lại, Hà Nội II và TP.HCM II đã cống hiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Phút 16, nhận đường chuyền rất hay của đồng đội, Hoàng Thị Nương thoát xuống và tung cú dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho TP.Hồ Chí Minh II. Bất ngờ để thua, Hà Nội II tràn lên tấn công và liên tục đưa bóng vào vòng cấm địa của đối phương. Phút 20, thủ môn bên phía TP.Hồ Chí Minh II mắc sai lầm, Thanh Thảo băng vào dứt điểm ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1. Thời gian còn lại của hiệp 1, Hà Nội II vẫn nỗ lực có thêm bàn thắng nhưng bất thành.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến hai đội đều tạo ra thêm một số cơ hội nguy hiểm, nhưng không bên nào tận dụng thành công. Kết quả hòa phản ánh khá đúng cục diện trận đấu khi cả Hà Nội II lẫn TP.HCM II đều có những thời điểm chơi lấn lướt và xứng đáng giành một điểm.

Sau ba lượt trận, cuộc đua tại Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 đang bắt đầu phân hóa rõ nét. TP.HCM I với thành tích toàn thắng đã tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua bảo vệ ngôi vô địch. Hà Nội I vẫn bám đuổi phía sau nhưng không còn nhiều khoảng trống để mắc sai lầm. Trong khi đó, chiến thắng đầu tiên của Phong Phú Hà Nam giúp đội bóng này giải tỏa áp lực và hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ khó chịu ở những vòng đấu tiếp theo. Với những diễn biến hấp dẫn ngay từ giai đoạn đầu mùa, giải đấu năm nay đang cho thấy sức cạnh tranh ngày càng quyết liệt và nhiều bất ngờ vẫn còn chờ phía trước.