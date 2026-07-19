TP.HCM I thắng nghẹt thở, giữ vững ngôi đầu giải nữ VĐQG 2026

TP.HCM I vượt qua Phong Phú Hà Nam với tỷ số 3-2 để tiếp tục dẫn đầu giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026, trong khi Hà Nội I và Thái Nguyên T&T cũng giành trọn 3 điểm.

Chiều 19/7, lượt trận thứ 7 Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 diễn ra sôi động với ba cặp đấu. TP.HCM I tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên số một cho chức vô địch khi vượt qua Phong Phú Hà Nam trên sân khách, trong lúc Hà Nội I và Thái Nguyên T&T cũng có những chiến thắng thuyết phục.

Trên sân Hà Nam, TP.HCM I sớm thể hiện đẳng cấp khi chỉ mất 4 phút để mở tỷ số. Từ pha thoát xuống đối mặt thủ môn Trần Thị Trang, Nguyễn Thị Tuyết Ngân dứt điểm chính xác đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Bàn thua sớm khiến Phong Phú Hà Nam gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Đến phút 29, hàng thủ đội chủ nhà tiếp tục mắc sai lầm khi để K'Thủa dễ dàng vượt qua hai hậu vệ trước khi tung cú sút quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0.

Nữ TP.HCM I thắng 3-2 trước Phong Phú Hà Nam.

Trước khi hiệp một khép lại, TP.HCM I còn có thêm bàn thắng thứ ba. Từ pha căng ngang khó chịu của đội khách, hậu vệ Trần Thị Duyên trong nỗ lực cản phá đã vô tình đưa bóng về lưới nhà, khiến Phong Phú Hà Nam rơi vào thế bám đuổi với cách biệt ba bàn.

Không chấp nhận thất bại, đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Phút 48, Y Za Lương đi bóng đầy nỗ lực trước khi kiến tạo để Nguyễn Thị Hồng Huế tung cú sút xa đẹp mắt, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Sức ép tiếp tục được Phong Phú Hà Nam duy trì và đến giữa hiệp hai, Tạ Thị Thủy bật cao đánh đầu ghi bàn, đưa trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi cách biệt chỉ còn một bàn.

Dù vậy, TP.HCM I đã thi đấu bản lĩnh trong quãng thời gian còn lại để bảo toàn chiến thắng 3-2. Ba điểm quý giá giúp đội bóng thành phố mang tên Bác tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng và duy trì khoảng cách với nhóm bám đuổi.

Hà Nội I thắng 3-0 trước Than KSVN

Ở trận đấu cùng giờ, Hà Nội I cũng có màn trình diễn thuyết phục trước Than KSVN trên sân nhà. Đội bóng Thủ đô mở tỷ số ở phút 15 nhờ cú sút xa đẹp mắt của Ngân Thị Vạn Sự, khiến thủ môn Ái Vi không có cơ hội cản phá.

Ngay đầu hiệp hai, Hà Nội I nhân đôi cách biệt. Từ đường chọc khe thông minh của Hải Yến, Thanh Nhã bứt tốc thoát xuống rồi dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0.

Đến phút 71, Ngân Thị Vạn Sự thực hiện quả đá phạt chuẩn xác để Hải Yến bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà. Kết quả này giúp Hà Nội I tiếp tục bám sát TP.HCM I trên bảng xếp hạng với khoảng cách ba điểm.

Ở trận đấu muộn nhất trong ngày, Thái Nguyên T&T không gặp nhiều khó khăn khi tiếp đón TP.HCM II. Đội chủ nhà thi đấu áp đảo và giành chiến thắng đậm 5-0, qua đó củng cố vị trí trong nhóm cạnh tranh huy chương.

Sau 7 vòng đấu, cuộc đua đến ngôi vô địch Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 vẫn diễn ra hấp dẫn. TP.HCM I tiếp tục nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch, nhưng Hà Nội I vẫn bám đuổi quyết liệt, hứa hẹn tạo nên màn cạnh tranh gay cấn ở chặng đường còn lại của mùa giải.