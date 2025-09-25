TP.HCM I đại thắng trận derby, cạnh tranh gắt gao ngôi vô địch

Trận đấu giữa TP.HCM I và TP.HCM II đã diễn ra vào ngày 25/09/2025 trong lượt 6 của giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025, và không có bất ngờ nào khi TP.HCM I giành chiến thắng rõ rệt với tỷ số 3-0. Ngay từ phút thứ 7, Lê Hoài Lương đã dứt điểm chính xác mở tỷ số cho đội nhà, tạo lợi thế từ sớm. Dù bị dẫn trước, TP.HCM II đã thi đấu kiên cường và không để thủng lưới thêm trong hiệp một.

Trận derby TP.HCM nghiêng hẳn về CLB TP.HCM I.

Bước sang hiệp hai, TP.HCM I tiếp tục thể hiện sức mạnh với bàn thắng thứ hai từ K'Thủa ở phút 49, khi cô tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương để ghi bàn cận thành. Tình hình trở nên tồi tệ hơn cho TP.HCM II khi ở phút 80, một pha đá phản lưới nhà từ hậu vệ của họ đã ấn định chiến thắng 3-0 cho TP.HCM I.

Trận đấu này đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua tranh tại giải VĐQG, cho thấy sự vượt trội của TP.HCM I trước đối thủ cùng thành phố. Chiến thắng giúp họ củng cố vị trí trên bảng xếp hạng và tiếp tục nối dài mạch thắng.

Cuộc đua tới ngôi vương giải bóng đá nữ quốc gia 2025 đang rất hấp dẫn.

Các kết quả khác trong lượt 6 cũng sẽ được theo dõi, với các trận đấu tiếp theo giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội, cùng Than KSVN gặp Thái Nguyên T&TT, diễn ra vào ngày 26/09/2025.

Người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào phong độ của TP.HCM I trong những trận đấu tiếp theo và mong đợi những bất ngờ thú vị sẽ xảy ra trong mùa giải này.