TP.HCM I bứt tốc sau đại thắng Hà Nội I, nới rộng khoảng cách ở giải nữ VĐQG 2026

Trước cuộc tạm nghỉ nhường chỗ cho ĐT nữ Việt Nam tập trung, TP.HCM I đã tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua vô địch khi đánh bại Hà Nội I để gia tăng cách biệt trên bảng xếp hạng.

TP.HCM I tiến thêm một bước dài trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 khi đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hà Nội I với tỷ số 3-0 ở trận cầu tâm điểm của vòng 10.

Được thi đấu trên sân nhà, TP.HCM I cũng như Hà Nội I nhập cuộc đầy thận trọng trong màn so tài có ý nghĩa quan trọng với cuộc đua vô địch. Hai đội ưu tiên sự chắc chắn trong khâu phòng ngự, khiến hiệp đấu đầu tiên diễn ra khá giằng co và không xuất hiện nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Thế cân bằng chỉ bị phá vỡ sau giờ nghỉ. Phút 51, Trần Thị Thu Thảo dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng giúp TP.HCM I thi đấu hưng phấn hơn, trong khi Hà Nội I buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ.

Khoảng trống phía sau hàng thủ đội khách nhanh chóng bị khai thác. K'Thủa liên tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số ở các phút 63 và 78, hoàn tất cú đúp, đồng thời ấn định chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục cho TP.HCM I.

Ba điểm quan trọng giúp đại diện thành phố mang tên Bác tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng, đồng thời nới rộng khoảng cách với chính Hà Nội I lên thành 6 điểm, qua đó chiếm lợi thế rất lớn trong cuộc đua tới chức vô địch mùa giải năm nay.

Ở một diễn biến khác, Hà Nội II và TP.HCM II tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Hà Nội II sớm vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Linh Trang và Hoàng Hà. Tuy nhiên, TP.HCM II không từ bỏ khi Trà Mi rút ngắn cách biệt trước khi Như Ý ghi bàn ở phút bù giờ thứ 8, giúp đội khách giành lại 1 điểm với trận hòa 2-2.

Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam tiếp tục duy trì sự bám đuổi nhóm đầu bằng chiến thắng 2-0 trước Than KSVN trên sân Cửa Ông. Hai bàn thắng của Hồng Huế ở phút 72 và Y Za Lương ở phút 77 giúp đội bóng Hà Nam hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Sau vòng đấu thứ 10, Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sẽ tạm nghỉ để đội tuyển nữ Việt Nam hội quân chuẩn bị cho ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản. Giải dự kiến trở lại vào đầu tháng 10 với các trận đấu của giai đoạn lượt về.