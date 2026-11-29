Đến trưa 29-11, đoàn thể thao TPHCM tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 với 114 HCV, 92 HCB và 114 HCĐ, tạo khoảng cách 23 HCV so với đoàn Hà Nội.

Các VĐV điền kinh rạng rỡ trên bục nhận huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: HTC

Với tổng cộng 320 huy chương, đoàn thể thao TPHCM đang tạo được lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vị trí nhất toàn đoàn. Hà Nội tiếp tục bám đuổi với 91 HCV, 68 HCB và 76 HCĐ, trong khi Quân đội đứng thứ ba với 46 HCV. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Công an Nhân dân (39 HCV) và Hải Phòng (31 HCV).

Thành tích của đoàn chủ nhà đến từ sự đồng đều ở nhiều môn. Kết thúc các cuộc tranh tài môn võ cổ truyền, TPHCM giành vị trí nhất toàn đoàn với 10 HCV, 7 HCB và 8 HCĐ, gấp đôi số HCV của đoàn xếp thứ hai là Gia Lai.

Ở môn cờ tướng, nhà vô địch thế giới Lại Lý Huynh cùng các đồng đội cũng giúp TPHCM dẫn đầu toàn đoàn với 4 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Trong đó, hai nữ kỳ thủ Đàm Thị Thùy Dung và Nguyễn Hoàng Yến thể hiện sự ăn ý khi giành HCV ở cả nội dung đôi nữ cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh.

Trên sân điền kinh Thống Nhất, Nguyễn Thanh Vy mang về tấm HCV đầu tiên cho đội điền kinh TPHCM trong ngày 28-11 khi chinh phục mức xà 1m82 ở nội dung nhảy cao nữ.

Chiều 29-11, sự quan tâm của người hâm mộ thể thao thành phố sẽ hướng về Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng, nơi TPHCM gặp Hà Nội trong trận chung kết lúc 16 giờ. Thầy trò HLV Trần Văn Vũ đang đứng trước cơ hội tìm lại tấm HCV Đại hội sau 12 năm chờ đợi.

TPHCM xếp nhất toàn đoàn môn võ cổ truyền với 10 HCV, 7 HCB, 8 HCĐ; Gia Lai xếp nhì (5 HCV, 6 HCB, 7 HCĐ) và Công an Nhân dân xếp ba (4 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ). Ảnh: HTC

Trong khi đó, hai đội bóng chuyền nam và nữ TPHCM đều có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng ở lượt trận ra quân. Đội tuyển bóng đá nữ thành phố cũng đang chuẩn bị cho trận tranh HCV với Thái Nguyên vào ngày 1-12 trên sân Bà Rịa.

Đại hội vẫn còn gần hai tuần tranh tài. Với nhiều môn thế mạnh chưa kết thúc hoặc chuẩn bị khởi tranh, đoàn thể thao TPHCM còn nhiều cơ hội gia tăng thành tích trên hành trình chinh phục ngôi đầu.