TP.HCM bùng nổ, vùi dập Than KSVN 6-0 ở lượt 4 U19 nữ Quốc gia

TP.HCM đã có màn trình diễn thuyết phục khi giành chiến thắng đậm 6-0 trước Than Khoáng Sản Việt Nam ở lượt trận thứ 4 Giải bóng đá nữ vô địch U19 Quốc gia – Cúp Acecook 2026, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mùa giải năm nay. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ TP.HCM đã nhanh chóng làm chủ thế trận với lối chơi pressing tầm cao, kiểm soát bóng vượt trội và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương. Than KSVN dù rất nỗ lực tổ chức phòng ngự nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trước tốc độ, kỹ thuật cũng như khả năng phối hợp đồng bộ của đội bóng trẻ đến từ thành phố mang tên Bác.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, thế bế tắc của trận đấu được khai thông ở phút 43 khi Thùy Linh tận dụng tốt tình huống băng xuống dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho TP.HCM. Chỉ ít phút sau, Thục Ánh tiếp tục tỏa sáng với pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho đội nhà ngay trước khi hiệp một khép lại. Bước sang hiệp hai, TP.HCM không những không giảm nhịp độ mà còn thi đấu bùng nổ hơn. Phút 50, từ tình huống phạt góc do Thùy Linh thực hiện, Quỳnh Anh xuất hiện đúng lúc để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Chưa đầy 5 phút sau, Thùy Linh trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số sau pha phối hợp ăn ý với đồng đội, đưa cách biệt lên 4 bàn.

Thế trận một chiều tiếp tục được duy trì khi Than KSVN gần như không thể triển khai bóng lên phần sân đối phương. Phút 62, vẫn là kịch bản quen thuộc từ một quả phạt góc, Quỳnh Anh hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu chuẩn xác, nâng tỷ số lên 5-0. Những phút cuối trận, TP.HCM chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn kịp ghi thêm bàn thắng ấn định chiến thắng 6-0 nhờ công của Kim Chi, khép lại một buổi chiều thi đấu hoàn hảo.

Chiến thắng đậm trước Than KSVN giúp TP.HCM tiếp tục duy trì mạch phong độ ấn tượng tại giải, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ trong cuộc đua đến ngôi vô địch U19 nữ Quốc gia 2026. Với lực lượng đồng đều, lối chơi rõ ràng và nhiều cá nhân nổi bật, đội bóng trẻ TP.HCM đang cho thấy họ là đối thủ rất khó bị ngăn cản ở chặng đường phía trước của giải đấu.