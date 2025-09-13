TP Hồ Chí Minh I tiếp tục đà chiến thắng tại giải Nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025

Trong lượt trận thứ 3 của giải Nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, diễn ra vào chiều ngày 13 tháng 9 năm 2025, CLB TP Hồ Chí Minh I đã có một màn trình diễn ấn tượng khi giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ Thái Nguyên T&T. Chiến thắng này không chỉ giúp TP Hồ Chí Minh I tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng mà còn nâng cao tinh thần cho toàn đội trong chặng đường phía trước.

Cầu thủ ghi bàn:

- Thái Nguyên T & T: Nguyễn Thị Bích Thùy (7) 45+1'

- TP Hồ Chí Minh I: K' Thủa (11) 45+3', Trần Thị Thu Thảo (17) 66'

Trong bàn thắng đầu tiên của TP Hồ Chí Minh I, K' Thủa đã ghi bàn rất nhanh, đưa đội nhà khỏa lấp khoảng cách chỉ sau 2 phút nhận bàn thua. Trần Thị Thu Thảo đã củng cố thêm lợi thế cho TP Hồ Chí Minh I bằng một cú sút chính xác ở phút 66. Dù Thái Nguyên T & T đã cố gắng tìm kiếm bàn gỡ với các tình huống đáng chú ý, nhưng không thể làm khó hàng phòng ngự của đội khách.

Ở trận đấu khác cùng ngày, Hà Nội đã giành chiến thắng 1-0 trước Than KSVN, nhờ bàn thắng từ Nguyễn Thị Thanh Nhã ở phút 7.

Ngày 14 tháng 9 (16h00) sẽ diễn ra trận đấu hấp dẫn giữa Phong Phú Hà Nam và TP Hồ Chí Minh II, hứa hẹn thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Cúp Thái Sơn Bắc 2025 đang diễn ra sôi nổi với sự cạnh tranh gay gắt giữa các đội bóng hàng đầu. TP Hồ Chí Minh I đang thể hiện phong độ ổn định và quyết tâm bảo vệ ngôi vương với sự tự tin trong từng trận đấu. Hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo trong mùa giải năm nay!