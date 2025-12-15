Toxido NxG đăng quang ngôi vương, đại diện Việt Nam dừng chân tại top 4

DFIW 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Việt Nam được chọn là nơi tổ chức giải đấu quy mô quốc tế của tựa game Delta Force, quy tụ 8 đội tuyển hàng đầu thế giới. Nổi bật trong số đó là đại diện đến từ Việt Nam - Rapid Lofi với tư cách nhà vô địch quốc nội Delta Force Ultimate Tournament 2025 cùng chuỗi trận bất bại đầy ấn tượng.

Bên cạnh Rapid Lofi là các đội tuyển đã xuất sắc vượt qua vòng loại toàn cầu bao gồm ProjectOne, DNI, NoMercy và đương kim vô địch các giải đấu khu vực như TengLong, Hostile Response, RexRegumQeon x 7SINS và Toxido NxG.

Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 200.000 USD, 8 đội tuyển đã cùng tranh tài trong bốn ngày thi đấu dưới thể thức nhánh thắng - nhánh thua, mang đến những màn so tài đầy chiến thuật và bản lĩnh để tìm ra cái tên thống trị chiến trường DFIW 2025.

Hành trình lên ngôi đầy cảm xúc của nhà vô địch Toxido NxG

Trận 1: TengLong vs Toxido NxG - Nối dài phong độ huỷ diệt

Cuộc đối đầu tranh suất đầu tiên vào Chung kết tổng là màn so tài giữa hai đội tuyển đang sở hữu chuỗi bất bại: TengLong và Toxido NxG. Với lối chơi kỷ luật và sức ép toàn diện, TengLong nhanh chóng áp đảo đối thủ khi giành chiến thắng thuyết phục ở cả hai phe công - thủ trên bản đồ Phố Cảng Quân Sự, qua đó thẳng tiến vào Chung Kết Tổng. Toxido NxG buộc phải rơi xuống nhánh thua để tìm kiếm cơ hội còn lại.

Chức vô địch đầy cảm xúc của Toxido NxG

Trận 2: DNI vs Toxido NxG - Bản lĩnh lên tiếng ở thời khắc quyết định

Trận đấu sinh tử tranh tấm vé còn lại vào Chung kết tổng chứng kiến màn đối đầu căng thẳng giữa DNI - đội tuyển đi lên từ nhánh thua, và Toxido NxG.

Ở ván đấu đầu tiên, DNI trong vai trò phe công trên bản đồ Cứ Điểm Than Hồng đã kéo trận đấu vào loạt overtime nghẹt thở và giành chiến thắng ở những khoảnh khắc cuối cùng. Sang ván hai, Toxido NxG đáp trả mạnh mẽ khi đổi sang phe công trên cùng bản đồ, kịp thời gỡ hòa và nuôi hy vọng đi tiếp. Ván đấu quyết định trên bản đồ Pháo Đài Bất Bại diễn ra với thế trận giằng co, trước khi Toxido NxG thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng, chính thức ghi tên mình vào Chung Kết Tổng.

Chung kết tổng: TengLong vs Toxido NxG - Chức vô địch xứng đáng dành cho một Toxido NxG đầy kiên cường

Nếu TengLong bước vào chung kết với vị thế của ứng cử viên số một, thì Toxido NxG trở lại sân khấu sau cùng với quyết tâm lật lại thế cờ và tạo nên một cái kết đẹp cho những nỗ lực họ đã bỏ ra.

Ở ván đấu đầu tiên, Toxido NxG thi đấu thăng hoa, liên tục tạo đột biến và bất ngờ vượt lên trước TengLong, phá vỡ thế trận áp đảo mà đối thủ từng thể hiện. Càng thi đấu càng “vào tay”, sang ván thứ hai, Toxido NxG tiếp tục duy trì lợi thế, kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu và nhanh chóng tiến thẳng tới chiến thắng chung cuộc.

Toxido NxG chính thức đăng quang Delta Force Invitational 2025, khép lại hành trình đầy cảm xúc bằng cú “trả đũa” ngọt ngào trước chính đối thủ từng cản bước họ.

Đại diện đến từ Việt Nam - Rapid Lofi

Hành trình top 4 đáng nhớ của đại diện đến từ Việt Nam Rapid Lofi

Đại diện của Việt Nam mở màn đầy ấn tượng với chiến thắng 2 - 0 trước Hostile Response, đặc biệt là màn hạ gục “gã khổng lồ” Đông Nam Á RexRegumQeon x 7SINS với tỷ số thuyết phục 2 - 0, tạo nên điểm nhấn khẳng định tiềm năng, bản lĩnh và sự trưởng thành nhanh chóng của tập thể Rapid Lofi.

Dù phải dừng bước trước những đối thủ dày dạn kinh nghiệm hơn như Toxido NxG và team DNI, Rapid Lofi vẫn thành công góp mặt trong Top 4 đội tuyển mạnh nhất giải đấu, mở ra kỳ vọng cho những bước phát triển mạnh mẽ của Delta Force Việt Nam trên đấu trường quốc tế trong năm 2026.