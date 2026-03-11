Tottenham thảm bại trước Atletico Madrid ở Champions League

Trận đấu tại Madrid khởi đầu theo "kịch bản" ác mộng đối với Tottenham. Chỉ sau 6 phút, thủ môn Antonin Kinsky trượt chân trong pha triển khai bóng đã tạo cơ hội cho Ademola Lookman cướp được bóng. Cầu thủ người Nigeria chuyền ngang cho Julian Álvarez, trước khi tiền đạo này kiến tạo để Marcos Llorente dứt điểm mở tỉ số cho đội chủ nhà.



Marcos Llorente mở tỉ số cho đội chủ nhà ở phút thứ 6

Chưa kịp ổn định đội hình, Tottenham tiếp tục nhận bàn thua thứ hai ở phút 14. Hậu vệ Micky van de Ven trượt chân trong tình huống phòng ngự, tạo điều kiện để Antoine Griezmann băng xuống dứt điểm gọn gàng, nhân đôi cách biệt.

Antoine Griezmann tận dụng lỗi phòng ngự của Tottenham để nhân đôi tỉ số

Cơn ác mộng của đội bóng Anh chưa dừng lại ở đó. Ngay sau khi bóng lăn trở lại, thủ môn Kinsky lại phá bóng lỗi, đưa bóng thẳng đến chân Julian Alvarez và tiền đạo người Argentina không bỏ lỡ cơ hội đưa bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 3-0 chỉ sau chưa đầy 20 phút thi đấu.

Hàng thủ thảm họa khiến Tottenham liên tiếp thủng lưới

HLV Igor Tudor buộc phải thay Kinsky bằng người giữ thành quen thuộc Guglielmo Vicario. Tuy nhiên, thủ môn số 1 của "Gà trống" cũng rất nhanh phải vào lưới nhặt bóng khi Robin Le Normand tận dụng pha bóng lộn xộn sau quả đá phạt của Griezmann để ghi bàn nâng tỉ số lên 4-0 ở phút 22.





Ngay cả trung vệ Le Normand (24) cũng có cơ hội xé lưới Tottenham

Trong thế không còn gì để mất, Tottenham vùng lên và rút ngắn tỉ số ở phút 26. Richarlison chuyền bóng thuận lợi để hậu vệ Pedro Porro xoay người dứt điểm chính xác, mang lại hy vọng cho đội khách.

Pedro Porro nhen nhóm chút hy vọng cho Tottenham sau 4 bàn thủng lưới

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Tottenham gần như sụp đổ đầu hiệp hai. Sau khi thủ môn Jan Oblak xuất sắc cản phá cú sút của Richarlison, Atletico triển khai phản công cực nhanh.

Griezmann đánh đầu kiến tạo để Álvarez bứt tốc hơn chiều dài nửa sân trước khi dứt điểm chính xác, hoàn tất cú đúp cho riêng mình và nâng tỉ số lên 5-1.

Julian Alvarez một mình dẫn bóng hơn nửa sân rồi ghi bàn

Tottenham vẫn không bỏ cuộc và có thêm bàn gỡ thứ nhì ở phút 75. Tận dụng đường chuyền hỏng của Jan Oblak, Pedro Porro kiến tạo để Dominic Solanke dứt điểm mạnh mẽ rút ngắn tỉ số xuống còn 2-5.

Solanke rút ngắn tỉ số 2-5 cho Tottenham

Dù vậy, cách biệt ba bàn vẫn là lợi thế quá lớn dành cho Atlético Madrid. Với chiến thắng thuyết phục này, đoàn quân của HLV Diego Simeone rộng cửa giành vé vào tứ kết Champions League trước chuyến làm khách tại London ở trận lượt về sau một tuần nữa.