Tottenham thảm bại trận cầu 6 điểm, trượt dài cuộc đua trụ hạng

Trận "chung kết ngược" ở vòng 31 Ngoại hạng Anh khởi đầu với áp lực nặng nề dồn lên vai đội chủ nhà Tottenham. Dù trung vệ Cristian Romero kêu gọi toàn đội nhập cuộc quyết tâm, "Gà trống London" vẫn chơi thiếu mạch lạc trước đội khách Nottingham Forest.



Cơ hội rõ ràng đầu tiên thuộc về Tottenham khi từ quả phạt góc của Mathys Tel, Richarlison đánh đầu đưa bóng cắt ngang khung thành trong gang tấc. Ít phút sau, đội chủ nhà suýt mở tỉ số khi Igor Jesus của Nottingham Forest vô tình đánh đầu trúng cột dọc khung thành đội khách từ quả ném biên dài.

Dù kiểm soát thế trận phần lớn hiệp một, Tottenham không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Khi hiệp đấu tưởng chừng khép lại với tỉ số hòa, Forest tung đòn quyết định. Phút bù giờ hiệp một, từ quả phạt góc của Neco Williams, Igor Jesus bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc xa, đưa đội khách vươn lên dẫn trước và khiến bầu không khí trên sân trở nên nặng nề.

Bước sang hiệp hai, Tottenham buộc phải dâng cao đội hình nhưng điều đó lại mở ra khoảng trống cho các pha phản công của Forest. Phút 62, Callum Hudson-Odoi đi bóng khéo léo xuống sát biên ngang rồi chuyền ngược vào trong để Morgan Gibbs-White dễ dàng dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt.

Mọi nỗ lực của Spurs sau đó tỏ ra vô vọng. Cơ hội đáng kể nhất chỉ là cú vô lê của Pape Sarr nhưng bị hàng thủ Forest lăn xả cản phá. Trong khi đó, đội khách tiếp tục chơi chặt chẽ và chờ thời cơ kết liễu trận đấu.

Phút cuối cùng, Taiwo Awoniyi tận dụng đường chuyền của Neco Williams để ghi bàn thứ ba, ấn định chiến thắng 3-0 ngay trên sân Tottenham. Bàn thua này khiến nhiều cổ động viên chủ nhà bỏ ra về, kèm theo những tiếng la ó dữ dội khi trận đấu khép lại.

Chiến thắng giúp Nottingham Forest giành ba điểm quý giá trong cuộc đua trụ hạng, còn Tottenham tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng với nguy cơ bị kéo xuống nhóm cuối bảng. Áp lực dành cho ban huấn luyện và các cầu thủ Spurs vì thế càng trở nên nặng nề hơn trong giai đoạn quyết định của mùa giải.