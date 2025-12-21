Tottenham nhận hai thẻ đỏ, thua sốc sân nhà trước Liverpool

Tottenham nhận thất bại thứ 5 trong tám trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh, thành tích kém cỏi bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây, làm lung lay dữ dội ghế nóng của HLV Thomas Frank.

Không có Mohamed Salah do bận dự CAN, Liverpool bước vào trận đấu ở London với cách tiếp cận thận trọng thường thấy dưới thời HLV Arne Slot.

Lối chơi thiên về phòng ngự của đội khách khiến hiệp một diễn ra khá chặt chẽ, với những pha dứt điểm của Spurs chủ yếu bị chặn lại, trong khi cơ hội đáng chú ý duy nhất của Liverpool là cú đánh đầu nhẹ của Virgil van Dijk.

Djed Spence đối đầu cùng Florian Wirtz

Tottenham phải chờ tới phút 25 mới tạo ra cơ hội thực sự, nhưng Kolo Muani lại phung phí khi đánh đầu thẳng vào vị trí của thủ thành Alisson phía Liverpool sau quả treo bóng sâu từ Pedro Porro.

Bước ngoặt đến ở phút 30, khi Xavi Simons có pha vào bóng nguy hiểm, dùng gầm giày quét vào bắp chân Van Dijk. Ban đầu trọng tài John Brooks chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi xem lại VAR, ông đổi quyết định thành thẻ đỏ trực tiếp.

VAR khiến trọng tài rút thẻ đỏ cho Xavi Simons

Chơi hơn người, Liverpool càng gia tăng sức ép. Ngay đầu hiệp hai, HLV Slot rút Conor Bradley để tung Alexander Isak vào sân nhằm tăng cường hỏa lực.

Quyết định này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 60, Isak thoát xuống đối mặt khung thành sau đường chọc khe của Florian Wirtz và dứt điểm chéo góc chính xác, mở tỉ số cho Liverpool.

Isak vào sân, ghi bàn rồi nhanh chóng bị rút ra do chấn thương

Niềm vui của đội khách không trọn vẹn khi Isak sau đó dính chấn thương và phải rời sân. Tottenham suýt gỡ hòa ở phút hơn 60 khi cú sút của Kolo Muani bật xà ngang khung thành Liverpool. Tuy nhiên, trong lúc Spurs còn tiếc nuối, họ lại phải nhận thêm bàn thua.

Phút 70, Hugo Ekitike bật cao đánh đầu từ quả tạt của Jeremie Frimpong, bóng chạm cột dọc trước khi bay vào lưới, nâng tỉ số lên 2-0.

Hugo Ekitike ghi bàn thứ nhì cho Liverpool

Những sự điều chỉnh nhân sự của HLV Thomas Frank cho thấy Tottenham chủ trương hạn chế thiệt hại, nhưng đội chủ nhà vẫn kịp tạo ra cao trào cuối trận.

Phút 80, Richarlison tận dụng bóng bật ra trong vòng cấm để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Tiền đạo người Brazil sau đó có cơ hội gỡ hòa, nhưng cú dứt điểm của anh bị trung vệ đội khách Ibrahima Konaté lăn xả cản phá.

Richarlison rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho Tottenham

Liverpool phải trải qua chín phút bù giờ đầy căng thẳng, song cục diện được giải tỏa khi Cristian Romero bị truất quyền thi đấu ở phút bù giờ sau pha va chạm với Konaté.

Chơi hơn hai người, Liverpool bảo toàn chiến thắng quan trọng, qua đó trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua giành suất dự cúp châu Âu.