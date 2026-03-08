Tottenham khủng hoảng: Tân HLV Tudor sắp bị sa thải chỉ sau nửa tháng?

Telegraph , trang báo uy tín hàng đầu ở xứ sở sương mù, cung cấp thêm thông tin Tottenham đang đàm phán song song với Roberto De Zerbi để đưa HLV chiêu hộ HLV này sau mùa giải 2025/26. Còn hiện tại, quyết định sa thải HLV Tudor sẽ sớm được Tottenham đưa ra. Chưa rõ liệu "Gà trống" chọn ai để chèo lái CLB vượt qua giông bão ở Ngoại hạng Anh.

Giới thượng tầng Tottenham đã mất kiên nhẫn với HLV Tudor sau khi đội nhà thua 3 trận liên tiếp. Lúc này, Tottenham kéo dài chuỗi thua lên con số 5 và chỉ đang hơn vị trí rớt hạng một điểm. Không còn là cảnh báo, Tottenham đã thực sự rơi vào vòng xoáy trụ hạng. Và nếu không sớm cải thiện phong độ, viễn cảnh "Gà trống" rớt hạng sau 49 năm sẽ hiện hữu.

Sa thải HLV Tudor, tìm kiếm HLV mới là một trong những phương án để Tottenham tìm thấy cú hích cho giai đoạn cuối mùa. Nhưng vào thời điểm "nước sôi lửa bỏng" như hiện tại, HLV nào đủ can đảm dẫn dắt Tottenham. Harry Redknapp, Glenn Hoddle và Tim Sherwood được nhắc đến trong vài ngày qua về khả năng làm HLV tạm quyền Tottenham.

"Rất ít HLV muốn gánh chịu tai tiếng từ việc trở thành người có nguy cơ đưa Tottenham xuống hạng tại Ngoại hạng Anh, lần đầu sau 49 năm. Và những HLV hàng đầu đều cần được đảm bảo một bản hợp đồng dài hạn", Telegraph nhận định.

HLV Tudor đang bất lực ở Tottenham.

Giám đốc Thể thao John Lange sẽ quyết định tương lai của HLV Tudor và chọn người thay thế nếu vị trí "ghế nóng" của Tottenham tiếp tục điều chỉnh. Đây là cứu cánh cuối cùng và sẽ trực tiếp quyết định đến vận mệnh của Tottenham ở Ngoại hạng Anh 2025/26.

Tottenham sẽ đối đầu Atletico Madrid ở vòng 16 đội Champions League. CĐV Tottenham giờ có lẽ không còn tâm trí để mơ vào thành công ở sân chơi cúp châu Âu. Thay vào đó, Tottenham cần dồn toàn lực, tập trung mọi thứ họ có cho mục tiêu trụ hạng tại Ngoại hạng Anh.

Phía trước Tottenham là Liverpool, Nottingham, Sunderland, Brighton, Wolves, Aston Villa, Leeds, Chelsea và Everton. Đối thủ nào của Tottenham cũng cần giành điểm ở chặng đua then chốt của mùa giải. Khi đội hình Tottenham vẫn sứt mẻ vì chấn thương và phong độ của các trụ cột lần lượt chạm đáy, "Gà trống" đang lâm nguy hơn bao giờ hết.

Trở lại với HLV Tudor, chiến lược gia người Croatia được bổ nhiệm vào ngày 13/2. Trước khi dẫn dắt Tottenham, HLV Tudor bị Juventus sa thải. Chiến lược gia sinh năm 1978 cập bến Tottenham Hotspur với nhiều hoài nghi. Sau 3 trận thua, Tudor thừa nhận tình hình tại London đang dần vượt tầm kiểm soát của ông.

Trước đó, HLV Thomas Frank đã sa lầy ở Tottenham trong thời gian dài. Song, giới thượng tầng Tottenham lại chần chừ trong việc sa thải Frank. Để rồi, khi mùa giải trôi về cuối và tình hình của Tottenham dần tồi tệ tới mức khó cứu vãn, việc thay đổi gấp HLV chỉ khiến Tottenham thêm hỗn loạn.

Thời gian không chờ đợi Tottenham nữa. "Gà trống" chỉ có duy nhất một mục tiêu là chiến thắng, không được phép sẩy chân dù chỉ một trận ở phần còn lại của Ngoại hạng Anh. HLV Tudor bị đặt vào áp lực cực lớn. Và khi khó khăn bủa vây tứ phía, cựu HLV Juventus trở thành "tốt thí" tội nghiệp trên thế cờ mà Tottenham càng đánh càng thua.