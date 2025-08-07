Tottenham hỏi mua Jack Grealish, Man City "bật đèn xanh" thương vụ kỳ lạ

Đây là thương vụ được đánh giá mở ra cơ hội lớn cho cả ba phía: Jack Grealish, Tottenham và Man City. Theo truyền thông Anh, Tottenham đã đẩy nhanh tiến độ tiếp cận Jack Grealish sau khi "nhạc trưởng" James Maddison dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận giao hữu gặp Newcastle cuối tuần qua.

Tottenham "lủng" tiền vệ công và cơ hội cho Jack Grealish

Nhiều khả năng James Maddison đã bị đứt dây chằng chéo trước (ACL), đồng nghĩa với việc anh có thể bỏ lỡ toàn bộ mùa giải 2025-2026.

Tottenham lo lắng khi James Maddison dính chấn thương nặng, phải nghỉ dài hạn

Trước tình hình khẩn cấp, HLV Thomas Frank buộc phải tìm kiếm sự thay thế chất lượng ở vị trí tiền vệ trung tâm và Jack Grealish đã trở thành mục tiêu hàng đầu. Cầu thủ chạy cánh 29 tuổi người Anh hiện không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của HLV Pep Guardiola tại Man City và có cơ hội hồi sinh sự nghiệp nếu cập bến Tottenham Stadium.

Jack Grealish không còn trong kế hoạch của HLV Pep Guardiola

Grealish gia nhập Man City từ Aston Villa năm 2021 với mức giá kỷ lục 100 triệu bảng, nhưng chưa bao giờ thực sự khẳng định được vai trò tại sân Etihad. Mùa giải vừa qua, anh chỉ có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 20 trận tại Premier League. Thậm chí, anh không có tên trong danh sách tham dự FIFA Club World Cup 2025 của Man City.

Tottenham không phải là đội duy nhất quan tâm đến Grealish. Everton cũng đang theo sát tình hình của ngôi sao sinh năm 1995.

Tính đến nay, anh đã trực tiếp góp công vào 40 bàn thắng cho Man City sau 157 trận trên mọi đấu trường (17 bàn và 23 kiến tạo).

Hình ảnh này hiếm được thấy nơi Jack Grealish mùa giải vừa qua

Với việc Maddison và Dejan Kulusevski cùng dính chấn thương đầu gối, Tottenham đang thiếu trầm trọng nhân sự ở tuyến giữa. Dù những cái tên như Lucas Bergvall hay Mohammed Kudus có thể chơi ở vị trí này, nhưng việc Spurs lập tức hỏi mua Grealish cho thấy HLV Thomas Frank muốn có một phương án đẳng cấp, đủ sức dẫn dắt lối chơi ngay từ đầu mùa.

Grealish từng chơi chính ở hành lang trái nhưng anh không xa lạ với vai trò tiền vệ tấn công trung tâm – nơi anh có thể phát huy tối đa khả năng rê dắt và sáng tạo. Sự ra đi của Son Heung-min và việc tài năng trẻ Mikey Moore được đem cho mượn càng khiến hàng công Spurs thiếu chiều sâu.

Nếu chiêu mộ thành công Grealish, Tottenham sẽ có thêm phương án quan trọng cho chiến dịch chinh phục Champions League mùa tới.

Pep Guardiola: "Jack cần được thi đấu và vấn đề do anh quyết định"

Pep Guardiola: "Tôi không có vấn đề cá nhân với Jack Grealish"

Về phía Man City, họ vẫn đang sở hữu dàn hảo thủ như Jeremy Doku, Savinho, Oscar Bobb, Phil Foden hay Rayan Cherki, đủ để đảm bảo sức mạnh hàng công ngay cả khi Grealish ra đi.

HLV Pep Guardiola luôn khẳng định ông và Grealish không có bất cứ vấn đề cá nhân nào, chỉ là tuyển thủ Anh không có nhiều thời gian ra sân do chẳng thể cạnh tranh sòng phẳng với các cầu thủ chơi cùng vị trí như Jeremy Doku hay Savinho.

Bayern Munich và Napoli từng được cho là đã có liên hệ với Grealish nhưng tiền vệ 100 triệu bảng này chỉ mong muốn được tiếp tục chơi bóng ở Premier League mùa giải 2025-26.