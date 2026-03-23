Tottenham đã đưa ra quyết định sa thải Igor Tudor

Tottenham được cho đã đưa ra quyết định về tương lai của HLV tạm quyền Igor Tudor.

Các bàn thắng của Igor Jesus, Morgan Gibbs-White và Taiwo Awoniyi đã khiến Tudor phải nhận thất bại thứ 5 kể từ khi ông nắm quyền dẫn dắt CLB vào tháng 2. Spurs hiện đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ hơn 1 điểm so với West Ham - đội đang nằm trong nhóm xuống hạng sau khi thua Aston Villa 0-2 vào Chủ nhật.

Trước trận đấu quan trọng tại sân vận động Tottenham Hotspur, đây được xem là trận đấu buộc phải thắng vì Forest cũng đang trong cuộc chiến trụ hạng. Theo Football Insider, tương lai của Tudor phụ thuộc vào kết quả trận đấu của Spurs với Forest, gọi đó là trận đấu “sống còn”, cho thấy ông đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải sau thất bại mới nhất. HLV người Croatia chỉ giành được 1 chiến thắng kể từ khi thay thế Thomas Frank, và chiến thắng đó đến từ Champions League khi họ đánh bại Atletico Madrid 3-2 ở trận lượt về vòng 16 đội, cặp đấu mà họ thua chung cuộc 5-7. Ông chỉ giành được một điểm duy nhất ở giải Ngoại hạng Anh - trận hòa trên sân Liverpool.

Tudor đã không tham gia các hoạt động truyền thông sau trận thua của Spurs trước Forest vì ông nhận được tin buồn về người thân trong gia đình, theo Alasdair Gold. Theo báo cáo khác, nếu Spurs quyết định chia tay với Tudor, thì CLB dự định sẽ thuê một huấn luyện viên có kinh nghiệm xử lý các cuộc chiến trụ hạng ở giải Ngoại hạng Anh. Việc chiêu mộ Sean Dyche, người có thành tích xử lý các tình huống khó khăn, đã được đề cập nhưng ông được cho là không muốn đảm nhận vai trò này. Hai cựu HLV tên tuổi của Spurs, Glenn Hoddle và Harry Redknapp cũng được cho là sẽ trở lại giải nguy cho CLB.

Tottenham - một trong những đội bóng biểu tượng nhất của bóng đá Anh và là thành viên sáng lập của Premier League - vẫn chưa có chiến thắng nào ở giải đấu cao nhất trong năm 2026. Chiến thắng gần nhất của họ là vào ngày 28-12, và họ đã thua 6 trong 7 trận gần đây nhất. Về khủng hoảng ngày càng trầm trọng đối với Tottenham, đội trưởng Cristian Romero chia sẻ: “Mùa giải rất khó khăn, đặc biệt là vào thời điểm này. Một kết quả rất tệ nữa đối với chúng tôi. Tình hình rất khó khăn, nhưng điều quan trọng nhất là phải chơi mỗi trận đấu như một trận chung kết”.