Top 5 nàng WAGs vừa xinh đẹp lại kiếm tiền cực giỏi:Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền và 3 tiểu thư lá ngọc cành vàng

Yêu mến bóng đá Việt Nam, người hâm mộ không chỉ theo dõi các cầu thủ mà còn bị thu hút bởi nhan sắc nổi bật và khả năng kiếm tiền ấn tượng của dàn WAGs. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là những phụ nữ độc lập, thành công trong sự nghiệp riêng. Dưới đây là top 5 vợ cầu thủ Việt Nam vừa xinh đẹp vừa tài giỏi trong kinh doanh.

1. Nguyễn Quỳnh Anh - vợ Đỗ Duy Mạnh

Nguyễn Quỳnh Anh, sinh năm 1996, là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi kết hôn với trung vệ Đỗ Duy Mạnh vào năm 2020. Là con gái của cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn FC Nguyễn Giang Đông, Quỳnh Anh không chỉ sở hữu nhan sắc dịu dàng mà còn có đầu óc kinh doanh nhạy bén. Trước khi lấy chồng, cô đã tự lập khi cửa hàng thời trang và mỹ phẩm tại Hà Nội, thu hút lượng khách đông đảo.

Ngoài kinh doanh offline, Quỳnh Anh còn tận dụng mạng xã hội để bán hàng online và quảng bá sản phẩm, mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Dù bận rộn chăm sóc hai con nhỏ, cô vẫn luôn xuất hiện tại các trận đấu quan trọng để cổ vũ chồng.

Quỳnh Anh ngày thường giản dị nhưng mỗi lần xuất hiện là lộng lẫy với những bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ như Hermès, Chanel… Đến nay vợ chồng Duy Mạnh đã sở hữu tới 2 căn nhà mặt phố và xế hộp đắt đỏ khiến dân tình mơ ước.

Quỳnh Anh xinh đẹp khi đi sự kiện

2. Tô Ngọc Viên Minh – Vợ Nguyễn Công Phượng

Tô Ngọc Viên Minh, sinh năm 1993, là vợ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng – một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam. Kết hôn vào năm 2020 sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng, Viên Minh khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi xuất thân "trâm anh thế phiệt" và học vấn đáng nể. Cô từng du học tại Bỉ và tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học RMIT.

Dù không phô trương, Viên Minh được cho là tham gia quản lý công việc kinh doanh của gia đình và có những dự án riêng liên quan đến tiếp thị thể thao. Sự kín đáo và thông minh giúp cô xây dựng hình ảnh một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Nhan sắc thanh tú cùng phong cách giản dị nhưng sang trọng của Viên Minh càng làm nổi bật vai trò hậu phương vững chắc cho Công Phượng. Đến hiện tại, Viên Minh cùng con trai đã trở về Việt Nam sau thời gian cùng Công Phượng sang Nhật Bản thi đấu. Cô vẫn duy trì công việc kinh doanh nhưng hiếm khi nào chia sẻ việc cá nhân lên mạng xã hội.

Viên Minh xinh đẹp, giỏi giang nhưng kín tiếng

3. Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu

Doãn Hải My sinh năm 2001, là vợ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Cô không chỉ nổi bật nhờ vẻ ngoài xinh đẹp mà còn có sự nghiệp riêng. Hải My từng lọt vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và theo đuổi công việc người mẫu, xuất hiện trong nhiều bộ ảnh thời trang. Ngoài công việc người mẫu, Doãn Hải My còn tham gia các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm. Cô sở hữu các sản phẩm thời trang riêng và thường xuyên quảng bá những sản phẩm này qua các kênh truyền thông xã hội, giúp xây dựng hình ảnh cá nhân và kiếm tiền từ việc hợp tác thương hiệu. Hiện tại, sau khi sinh con, Hải My tập trung vào xây dựng hình ảnh cá nhân để quảng cáo các nhãn hàng về thời trang, mỹ phẩm. Ngoài ra, Hải My còn là chủ cửa hàng phụ kiện dành cho nam được mở ở nhà mẹ đẻ.

Doãn Hải My đã quá quen mặt với giới trẻ

4. Chu Thanh Huyền - vợ Nguyễn Quang Hải

Chu Thanh Huyền sinh năm 2000 là vợ của tiền vệ Nguyễn Quang Hải, cầu thủ nổi tiếng của đội tuyển Việt Nam. Cô không chỉ nổi bật nhờ sắc đẹp mà còn rất giỏi trong việc kinh doanh. Được biết công việc chính của Chu Thanh Huyền hiện tại là bán hàng online. Cô nàng tập trung kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm và thường xuyên livestream chốt đơn trên các nền tảng MXH. Tuy nhiên, nàng WAG cũng không ít lần vướng vào lùm xùm liên quan đến việc bán hàng, gần nhất vợ Quang Hải đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi bị tố PR bất chấp.

Vợ Quang Hải vướng nhiều ồn ào

5. Nguyễn Khánh Linh - vợ Bùi Tiến Dũng

Nguyễn Khánh Linh, sinh năm 1997, là vợ của trung vệ Bùi Tiến Dũng, kết hôn vào năm 2020 sau lễ ăn hỏi hoành tráng. Là con gái một đại gia bất động sản tại Bắc Ninh, Khánh Linh từng du học Singapore trước khi về nước tiếp quản khách sạn của gia đình. Không dừng lại ở đó, cô còn mở chuỗi kinh doanh riêng như karaoke và dịch vụ trái cây nhập khẩu…

Với ngoại hình xinh đẹp, chiều cao nổi bật và gu thời trang tinh tế, Khánh Linh thường xuyên xuất hiện với các món đồ hiệu đắt đỏ. Dù gia đình có điều kiện, cô vẫn tự tay gây dựng sự nghiệp, chứng minh khả năng kiếm tiền không thua kém ai. Bên cạnh đó, Khánh Linh luôn đồng hành cùng Tiến Dũng trong cuộc sống, từ việc chăm sóc con cái đến hỗ trợ tinh thần anh trên sân cỏ.