Top 3 cầu thủ ngoài 40 body vẫn săn chắc, phong độ khiến đàn em “xanh mặt”: Ronaldo, Thiago Silva và "chiến binh tí hon"

Trong bóng đá, 40 tuổi thường được coi là cột mốc khép lại sự nghiệp. Nhưng với những Cristiano Ronaldo, Thiago Silva hay Luka Modrić, tuổi tác chỉ là con số. Bước qua tuổi 40, họ vẫn giữ được cơ bắp săn chắc, thể lực sung mãn và thi đấu khiến lớp đàn em chỉ biết ngước nhìn.

Cristiano Ronaldo – 40 tuổi vẫn nổ súng đều đặn tại Al-Nassr

Cristiano Ronaldo vừa gia hạn hợp đồng với Al-Nassr đến năm 2027, khẳng định tham vọng tiếp tục chinh chiến dù đã bước sang tuổi 40. Trên sân cỏ Saudi Pro League, CR7 vẫn đều đặn ghi bàn, duy trì tốc độ bứt phá và khả năng dứt điểm “cháy lưới”.

Điểm khiến cả thế giới nể phục chính là body không tuổi của Ronaldo, bụng 6 múi, cơ vai nở nang, đôi chân như thép. Để có được điều này, siêu sao người Bồ Đào Nha áp dụng chế độ tập luyện cực kỳ khắt khe, ăn uống khoa học và hồi phục bằng công nghệ tối tân. Nói cách khác, anh chính là “giáo án sống” cho bất kỳ ai muốn trẻ mãi không già.

Ronaldo tuổi 40 vẫn cơ bắp cuồn cuộn

Thiago Silva – Lão tướng thép của Fluminense

Ở tuổi 41, Thiago Silva vẫn là thủ lĩnh hàng thủ của Fluminense (Brazil). Dù không còn tốc độ băng cắt như thuở đôi mươi, Silva vẫn khiến đối thủ phải e dè nhờ khả năng đọc tình huống chuẩn xác, tranh chấp thông minh và thể hình săn chắc.

Anh không cần chạy nhiều, chỉ cần chọn đúng thời điểm là đủ. Chính sự kinh nghiệm kết hợp cùng kỷ luật giữ dáng đã giúp Silva duy trì phong độ đáng kinh ngạc. Tại Fluminense, anh vừa là chỗ dựa tinh thần, vừa là biểu tượng “chú U40 vẫn chất lừ” cho thế hệ trẻ noi theo.

Thiago Silva vẫn thi đấu tốt ở Brazil

Luka Modrić – Tân binh tuổi 40 của AC Milan

Mùa hè 2025, Luka Modrić chính thức chia tay Real Madrid sau hơn một thập kỷ huy hoàng để cập bến AC Milan. Ở tuổi 40, nhiều người nghĩ Modrić sẽ chỉ “làm màu”, nhưng thực tế anh vẫn ra sân đều đặn, miệt mài chạy khắp mặt cỏ Serie A và tung ra những đường chuyền chuẩn đến từng milimet.

Thân hình nhỏ bé nhưng đôi chân cực khỏe, sức bền đáng kinh ngạc biến Modrić thành “chiến binh tí hon” của Milan. Bí quyết của anh không phải là cơ bắp cuồn cuộn, mà là tinh thần kỷ luật, lối sống điều độ và một niềm đam mê trái bóng không bao giờ tắt.