Top 3 cầu thủ đại thắng trên MXH, tăng follow chóng mặt sau World Cup 2026: Quái vật Haaland đỉnh nhất, "cậu Be" Bellingham hot không kém!

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đều không lọt top 3 cầu thủ tăng nhiều người theo dõi Instagram nhất sau giải đấu.

World Cup 2026 đã khép lại nhưng sức nóng của giải đấu vẫn chưa hề giảm, đặc biệt trên mạng xã hội. Bên cạnh những kỷ lục chuyên môn, giải đấu năm nay còn chứng kiến một cuộc "đua fan" vô cùng sôi động trên Instagram, nơi hàng loạt cầu thủ chứng kiến lượng người theo dõi tăng vọt chỉ sau hơn một tháng tranh tài.

Điều đáng chú ý là dù vẫn là hai cầu thủ sở hữu lượng người theo dõi nhiều nhất thế giới, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi lại không phải những người hưởng lợi nhiều nhất sau World Cup.

Theo thống kê của Marca, Erling Haaland là cầu thủ tăng nhiều người theo dõi nhất sau giải đấu. Tiền đạo của Manchester City và tuyển Na Uy vốn đã rất nổi tiếng trên Instagram với những bài đăng hài hước và cuộc sống thường ngày. Sau World Cup 2026, lượng người theo dõi của Haaland tăng từ 40,6 triệu lên 72,7 triệu, tức tăng thêm tới 32,1 triệu người, tương đương mức tăng trưởng 79,06%.

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Đứng ngay phía sau lại là một cái tên khiến nhiều người bất ngờ: Vozinha. Thủ môn 40 tuổi của Cape Verde bước vào World Cup với vỏn vẹn khoảng 30.000 người theo dõi. Tuy nhiên, những màn trình diễn xuất thần trước hai đội vào chung kết là Tây Ban Nha và Argentina đã biến anh thành hiện tượng toàn cầu. Chỉ sau giải đấu, tài khoản Instagram của Vozinha tăng lên 29,4 triệu người theo dõi, tức tăng tới 98.000% - con số gần như chưa từng có với một cầu thủ không thi đấu cho bất kỳ CLB nào.

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Vị trí thứ ba thuộc về Jude Bellingham. Tiền vệ của Real Madrid có kỳ World Cup bùng nổ khi ghi 7 bàn thắng, trở thành cầu thủ Anh ghi nhiều bàn nhất trong một kỳ World Cup và góp công lớn giúp "Tam sư" giành hạng Ba. Instagram của Bellingham cũng tăng mạnh từ 41,3 triệu lên 53,3 triệu người theo dõi, tương đương mức tăng hơn 12 triệu fan chỉ sau 38 ngày diễn ra giải đấu.

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Trong khi đó, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi vẫn duy trì sức hút khổng lồ nhưng tốc độ tăng trưởng không còn vượt trội như các ngôi sao trẻ. Cristiano Ronaldo hiện sở hữu khoảng 677 triệu người theo dõi trên Instagram, tăng thêm khoảng 11,4 triệu sau World Cup, tương ứng mức tăng 1,71%.

Lionel Messi cũng thu hút thêm hơn 7 triệu người theo dõi, nâng tổng số lên khoảng 515 triệu, tiếp tục giữ vị trí thứ hai trong số các VĐV có lượng người theo dõi lớn nhất thế giới.

Một cái tên khác cũng tạo nên cơn sốt là Lamine Yamal. Sau chức vô địch World Cup cùng tuyển Tây Ban Nha ở tuổi 19, thần đồng của Barcelona có thêm 11 triệu người theo dõi, nâng tổng số lên 54,3 triệu, tương đương mức tăng 25,4%.

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Ngoài nhóm ngôi sao hàng đầu, nhiều cầu thủ trẻ cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Gilberto Mora, cầu thủ trẻ nhất World Cup 2026 của tuyển Mexico, tăng lượng người theo dõi từ 1,1 triệu lên 7,7 triệu, tương đương mức tăng khoảng 600%.

Trong khi đó, Michael Olise - chủ nhân danh hiệu Vua kiến tạo của giải với 7 đường chuyền thành bàn - cũng có lượng người theo dõi tăng hơn gấp đôi, đạt mức tăng trưởng 109,6%.

World Cup từ lâu không chỉ là sân khấu của những màn trình diễn đỉnh cao mà còn là "bệ phóng" giúp nhiều cầu thủ trở thành ngôi sao toàn cầu. Nếu như Ronaldo và Messi vẫn duy trì vị thế của những biểu tượng mạng xã hội, thì World Cup 2026 đã mở ra một thế hệ gương mặt mới với sức hút không hề kém cạnh, từ Haaland, Bellingham cho tới Lamine Yamal và hiện tượng đặc biệt mang tên Vozinha.

Tú Tú.