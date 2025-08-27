Top 10 nữ cao thủ MMA vừa đẹp vừa giỏi võ khiến dân mạng mê mẩn

Không chỉ sở hữu nhan sắc quyến rũ, những nữ võ sĩ MMA dưới đây còn khiến người hâm mộ khâm phục bởi kỹ năng chiến đấu thượng thừa. Vừa đẹp vừa giỏi võ, họ là minh chứng sống động cho sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và vẻ đẹp.

Tracy Cortez (Mỹ)

Tracy Cortez sở hữu sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên và sức hút không thể sánh bằng. Là một ngôi sao đang lên trong UFC, cô được ngưỡng mộ bởi thể lực, nét đẹp nổi bật và câu chuyện truyền cảm hứng về sự kiên cường. Cá tính sôi nổi và ngoại hình lộng lẫy khiến cô trở thành nữ đấu sĩ UFC quyến rũ nhất mọi thời đại.

Nữ võ sĩ sinh năm 1993 có thành tích 12 trận thắng, 2 trận thua trong 14 lần thượng đài. Lần gần nhất thượng đài, Tracy Cortez đã đánh bại Viviane Araujo vào tháng 6 năm nay ở sự kiện UFC 317.

Tracy Cortez đang thi đấu ở UFC

Paige VanZant (Mỹ)

Rất ít đấu sĩ đạt được mức độ nổi tiếng đại chúng như Paige VanZant. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp và tinh thần chiến binh mạnh mẽ đã giúp cô có được các hợp đồng người mẫu và tham gia chương trình Dancing with the Stars.

Sự tự tin và cá tính rạng rỡ khiến Paige VanZant luôn là một trong những người được yêu thích nhất của UFC. Trong sự nghiệp, nữ võ sĩ sinh năm 1994 giành được 8 chiến thắng sau 13 lần thượng đài.

Paige VanZant luôn là một trong những người được yêu thích nhất của UFC

Polyana Viana (Brazil)

Được biết đến với biệt danh “Người phụ nữ sắt”, Polyana Viana sở hữu sức hút mê hoặc. Ngoài những màn trình diễn mạnh mẽ trong lồng đấu, nét đẹp nổi bật và vóc dáng cân đối của cô khiến cô trở thành tâm điểm chú ý.

Người hâm mộ yêu thích khả năng cân bằng giữa vẻ ngoài quyến rũ và tinh thần chiến binh của cô. Polyana Viana giành 13 trận thắng trong 21 lần thượng đài. Tập BJJ từ năm 2013, hiện tại nữ võ sĩ sinh năm 1992 này đang thi đấu ở UFC.

Polyana Viana sở hữu sức hút mê hoặc

Alexa Grasso (Mexico)

Alexa Grasso đã làm bùng nổ UFC, chinh phục trái tim người hâm mộ bằng gương mặt thiên thần và phong cách thi đấu mãnh liệt. Là nhà vô địch hạng Flyweight nữ UFC hiện tại, Grasso duyên dáng ngoài lồng đấu cũng như trong lồng đấu. Vẻ đẹp tự nhiên và sự tự tin trầm lắng khiến cô nổi bật trong thế giới MMA. Nữ võ sĩ sinh năm 1993 đã giành 16 chiến thắng trong 22 trận đấu.

Alexa Grasso có gương mặt như thiên thần

Michelle Waterson (Mỹ)

Michelle Waterson là cựu vô địch hạng Atomweight của Invicta FC. Waterson là một trong những nữ võ sĩ được yêu thích nhờ ngoại hình nổi bật, sự điềm tĩnh và bộ kỹ năng ấn tượng. Cô từng quan tâm đến thể dục dụng cụ, nhưng không đủ tiền học, nên bắt đầu học Karate từ năm 10 tuổi.

Waterson-Gomez sở hữu đai đen Karate tự do Mỹ và đã tập luyện thêm Wushu, Muay Thai, Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, boxing và wrestling. Trong sự nghiệp, Waterson giành 18 chiến thắng trong 31 trận đấu.

Michelle Waterson có vẻ đẹp quyến rũ

Miesha Tate (Mỹ)

Cựu vô địch hạng Bantamweight UFC, Miesha Tate là một người tiên phong và cũng là một nữ võ sĩ xinh đẹp. Vai trò của Miesha Tate trong việc thúc đẩy MMA nữ và những lần xuất hiện quyến rũ ngoài lồng đấu đã khiến cô trở thành một trong những biểu tượng sắc đẹp mang tính biểu tượng của môn thể thao này. Miesha Tate (sinh năm 1986) đã giành 20 trận thắng trong 30 lần thượng đài trong sự nghiệp.

Miesha Tate từng là nhà vô địch của UFC

Tabatha “Baby Shark” Ricci (Brazil)

Tabatha Ricci nhanh chóng nổi tiếng nhờ tính cách sôi nổi và vóc dáng nhỏ nhắn nhưng khỏe mạnh. Được mệnh danh là “Cá mập nhí” vì phong cách thi đấu không khoan nhượng, Ricci vừa quyến rũ vừa nguy hiểm trong lồng đấu.

Nụ cười rạng rỡ và thái độ dễ gần của cô đã khiến người hâm mộ trên toàn cầu yêu mến. Nữ võ sĩ sinh năm 1995 đang thi đấu ở UFC và có thành tích 12 trận thắng trong 15 lần thượng đài.

Tabatha Ricci có biệt danh "Cá mập nhí"

Veronica Hardy (Venezuela)

Trước đây được biết đến với tên Veronica Macedo, nữ đấu sĩ người Venezuela này vừa thông minh vừa xinh đẹp. Cô đã kết hôn với cựu võ sĩ MMA Dan Hardy. Vẻ đẹp và phong cách thi đấu của Veronica luôn thu hút sự chú ý.

Nét thanh lịch và lối sống chú trọng thể hình khiến cô nổi bật trong số các đấu sĩ xuất sắc nhất của UFC. Veronica Hardy cũng thi đấu ở UFC và giành 9 chiến thắng trong 15 lần thượng đài.

Vẻ đẹp và phong cách thi đấu của Veronica luôn thu hút sự chú ý

Rachael Ostovich (Mỹ)

Rachael Ostovich sở hữu một phong thái không thể phủ nhận, toát lên sự nữ tính và mạnh mẽ. Ostovich sinh ra ở Hawaii và sở hữu vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ nơi này. Cô là một trong những nữ võ sĩ được yêu thích nhờ tính cách gần gũi và mãnh liệt trong lồng đấu. Nữ võ sĩ sinh năm 1991 đã giành 4 trận thắng sau 10 lần thượng đài.

Rachael Ostovich sở hữu vẻ đẹp đầy cuốn hút

Mackenzie Dern (Brazil/Mỹ)

Mackenzie Dern là võ sĩ đai đen Jiu-Jitsu Brazil, được biết đến với kỹ thuật điêu luyện trên sàn đấu và ngoại hình cuốn hút. Với phong cách gần gũi và nụ cười rạng rỡ, Dern nổi bật cả trong lẫn ngoài lồng bát giác.

Cô từng là võ sĩ số 1 thế giới theo xếp hạng của IBJJF (Liên đoàn nhu thuật Brazil quốc tế) và hiện đang xếp hạng 6 trong các hạng cân nữ. Mackenzie còn là nhà vô địch thế giới ADCC và BJJ no-gi (đai đen). Mackenzie Dern giành 15 chiến thắng trong 20 lần thượng đài và nhiều huy chương về Brazilian Jiu-Jitsu.