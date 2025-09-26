Top 10 cầu thủ cùng lúc chạm tay World Cup, Champions League và Quả Bóng Vàng: Ronaldo ở đâu?

Trong làng túc cầu, vô địch World Cup đã là giấc mơ của hàng triệu cầu thủ, Champions League là đấu trường khắc nghiệt bậc nhất châu Âu, còn Quả Bóng Vàng chính là danh hiệu cá nhân danh giá nhất. Vậy mà, xuyên suốt lịch sử bóng đá, chỉ có 10 cái tên may mắn và xuất sắc đến mức gom đủ cả ba . Đây chính là "bộ sưu tập siêu hiếm" mà ngay cả nhiều siêu sao cũng chưa thể chạm tới.

1. Bobby Charlton

Huyền thoại tuyển Anh đã đi vào lịch sử khi cùng Tam Sư vô địch World Cup 1966, năm đó còn giành luôn Quả Bóng Vàng. Hai năm sau, ông nâng cúp C1 cùng Man Utd, khép lại bộ sưu tập huyền thoại.

Bobby Charlton nâng cúp C1 cùng "quỷ đỏ"

2. Gerd Müller

"Máy dội bom" của tuyển Tây Đức và Bayern Munich, người góp công lớn đưa Đức vô địch World Cup 1974. Trước đó, ông đã ẵm Quả Bóng Vàng 1970 và ba lần liên tiếp nâng C1 (1974–1976).

3. Franz Beckenbauer

"Hoàng tử bóng đá" hội tụ đủ mọi vinh quang: World Cup 1974, hai lần Quả Bóng Vàng (1972, 1976) và hat-trick C1 cùng Bayern Munich.

4. Paolo Rossi

Người hùng của tuyển Ý tại World Cup 1982, nơi anh vừa vô địch vừa giành danh hiệu vua phá lưới và Quả Bóng Vàng cùng năm. Sau đó, Rossi cùng Juventus chinh phục Champions League 1985.

5. Zinedine Zidane

Phù thủy sân cỏ Pháp, chủ nhân Quả Bóng Vàng 1998 và nhà vô địch World Cup cùng năm. Đỉnh cao tiếp theo là bàn volley để đời giúp Real Madrid vô địch Champions League 2002.

6. Rivaldo

Ngôi sao Brazil ghi dấu ấn với Quả Bóng Vàng 1999, vô địch World Cup 2002 và Champions League 2003 cùng AC Milan.

7. Ronaldinho

Một phần của thế hệ vàng Brazil, sở hữu World Cup 2002, Quả Bóng Vàng 2005 và Champions League 2006 với Barcelona.

8. Kaká

Dù chỉ ra sân ít phút ở World Cup 2002 nhưng cũng kịp "gom" chiếc cúp vàng. Anh giành Quả Bóng Vàng 2007 và Champions League cùng AC Milan ngay năm đó.

9. Lionel Messi

Huyền thoại sống người Argentina đã quá quen thuộc với Champions League cùng Barcelona và kỷ lục Quả Bóng Vàng. Năm 2022, anh hoàn tất "bộ sưu tập" khi nâng cao cúp vàng World Cup.

10. Ousmane Dembélé

Cái tên mới nhất gia nhập CLB siêu hiếm. Ngôi sao người Pháp đã có World Cup 2018, Champions League 2025 cùng PSG và vừa bổ sung Quả Bóng Vàng để khép lại "tam bảo".

Đạt được cả 3 danh hiệu này khó đến mức ngay cả Cristiano Ronaldo hay hàng loạt siêu sao đương đại cũng chưa làm được. Chính vì vậy, danh sách 10 cái tên kể trên thực sự xứng đáng được coi là "bộ sưu tập vàng" của lịch sử bóng đá thế giới.