Toni Kroos: “Thái độ của Vinicius đã làm ảnh hưởng đến đội bóng”

Toni Kroos trong một nỗ lực trấn tĩnh Vinicius Jr khi còn chơi cho Real Madrid. Ảnh: ESPN

Vinicius từ lâu đã chứng kiến hành vi của mình trở thành tâm điểm trên các phương tiện truyền thông khắp Tây Ban Nha. Để cảm xúc lấn át, cầu thủ 25 tuổi người Brazil thường bị cáo buộc làm tổn hại không đáng có đến màn trình diễn và danh tiếng của chính mình, bằng những cơn giận dữ với cả cầu thủ đối phương, trọng tài… Có ý kiến bênh vực Vinicius khi cho rằng anh thường xuyên là mục tiêu của những lời lẽ gay gắt từ cả cầu thủ đối phương lẫn người hâm mộ. Nhưng đến thời điểm này trong sự nghiệp, theo quan điểm của hầu hết mọi người, tiền đạo này lẽ ra phải học cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn trong những tình huống áp lực cao.

Và một cá nhân dường như đồng tình với quan điểm này là Toni Kroos - người nhiều năm thi đấu cạnh Vinicius trước khi tuyên bố kết thúc 10 năm sự nghiệp cùng Real Madrid vào mùa hè năm 2024, và treo giầy sau Euro 2024. Mundo Deportivo trích dẫn phát biểu của cựu tiền vệ tài hoa 35 tuổi người Đức về đồng đội cũ: “Trong những khoảnh khắc đó, tôi đã nói với cậu ấy nhiều lần rằng ‘đủ rồi’, bởi vì bạn có cảm giác rằng, do cách cư xử của cậu ấy, đội bóng sẽ phải chịu thiệt hại”.

“Điều này có thể khiến mọi người khó chịu - dù là đối thủ, trọng tài hay khán giả. Là một đội bóng, bạn có cảm giác rằng mọi thứ đang chống lại tập thể vì những gì xảy ra xung quanh cậu ấy. Tôi đã nhiều lần cố gắng giúp Vini bình tĩnh lại trên sân, chủ yếu là để cậu ấy không bị mất nhịp điệu, bởi vì đôi khi điều đó vẫn xảy ra. Tôi luôn nói với cậu ấy: Cậu giỏi đến mức không cần phải làm vậy nữa”.

Vinicius thậm chí còn đi xa hơn với những phản ứng dữ dội nhằm vào HLV Xabi Alonso. Ảnh: ESPN

Cảm xúc tiêu cực từ Vinicius không hề giảm đi trong mùa giải này, thậm chí còn đi xa hơn với những phản ứng dữ dội nhằm vào HLV Xabi Alonso sau khi anh bị thay ra vào tháng trước. Trong khi đó, hiệu suất ghi 5 bàn sau 16 trận nhấn mạnh về những đóng góp quá khiêm tốn của ngôi sao người Brazil.

Real Madrid, đội sẽ tiếp đón Elche tại La Liga vào Chủ nhật, đang dẫn 3 điểm trước Barcelona sau 12 vòng đấu ở La Liga. Tuy nhiên, họ sẽ trở lại sau kỳ nghỉ với danh sách chấn thương mới rất dài gồm các trung vệ Eder Militao, Dean Huijsen, tiền vệ Eduardo Camavinga và đáng lo nhất là tiền đạo Kylian Mbappe.