Tổng thư ký AFC "đánh tráo khái niệm" về phán quyết từ CAS với vụ "nhập lậu" của Malaysia?

Phát biểu của Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor Paul John về vụ 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia đang được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xem xét đã gây ra nhiều tranh luận. Việc ông cho rằng quyết định tạm hoãn thi hành án từ CAS là “tín hiệu tích cực” và đồng nghĩa với cơ hội thắng kiện 50/50 bị cho là cách diễn giải dễ gây hiểu lầm, khi bản chất pháp lý của vấn đề chưa hề được phân định.

Vụ việc bắt nguồn từ án phạt mà FIFA đưa ra đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch bị cho là chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về tư cách thi đấu. Các cầu thủ này bị cấm thi đấu 12 tháng do vi phạm quy định. Không đồng tình với quyết định đó, FAM đã gửi đơn kháng cáo lên CAS, cơ quan xét xử độc lập trong lĩnh vực thể thao quốc tế.

Trong quá trình chờ phán quyết cuối cùng, CAS đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án mà phía Malaysia đề xuất. Điều này cho phép 7 cầu thủ nói trên có thể ra sân thi đấu cho đến khi có quyết định chính thức. Chính chi tiết này trở thành cơ sở để Tổng thư ký AFC nhận định rằng đây là lần hiếm hoi một án phạt do cơ quan bóng đá đưa ra được CAS chấp thuận tạm hoãn, qua đó ông cho rằng Malaysia có khoảng “50/50 cơ hội” giành phần thắng.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor Paul John là người Malaysia!

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cách diễn giải như vậy là chưa chính xác về mặt pháp lý. Việc CAS chấp thuận hoãn thi hành án không đồng nghĩa với việc họ đánh giá bên kháng cáo có lợi thế trong nội dung vụ kiện. Trong thực tiễn tố tụng tại CAS, quyết định tạm hoãn chỉ nhằm đảm bảo quyền lợi tạm thời cho các bên trong khi chờ xem xét đầy đủ hồ sơ và tranh tụng. Phán quyết cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quá trình thẩm tra chứng cứ, lập luận pháp lý và phiên điều trần chính thức.

Điều khiến dư luận quan tâm hơn nằm ở vị trí của người đưa ra phát ngôn. Là Tổng thư ký AFC – tổ chức quản lý bóng đá toàn châu lục – ông Windsor Paul John được kỳ vọng giữ sự trung lập tuyệt đối, đặc biệt trong những tranh chấp có thể ảnh hưởng tới nhiều liên đoàn thành viên khác. Việc ông công khai nhận định theo hướng có lợi cho một liên đoàn cụ thể, trong khi vụ việc còn đang chờ phân xử, vì thế bị xem là thiếu thận trọng.

Phán quyết cuối cùng của CAS dự kiến sẽ được đưa ra sau phiên điều trần sắp tới. Khi đó, Malaysia có thể được giữ nguyên quyền sử dụng 7 cầu thủ hoặc phải chấp hành đầy đủ án phạt từ FIFA, kèm theo những hệ lụy về kết quả thi đấu nếu có. Trước thời điểm đó, mọi nhận định về khả năng thắng – thua vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán. Và chính sự khác biệt giữa “tạm hoãn thi hành án” với “thắng kiện” là điều đang được nhấn mạnh trong cuộc tranh luận quanh phát biểu của Tổng thư ký AFC, một... người Malaysia!