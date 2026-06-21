Tổng thống Indonesia muốn đội nhà chiến thắng ĐT Việt Nam để vô địch AFF Cup

HLV Indonesia John Herdman cùng các học trò đang đứng trước áp lực lớn trước thềm AFF Cup.

Theo Bola, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto vừa có buổi tiếp đón Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao kiêm chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir và HLV trưởng ĐTQG John Herdman.

Tại đây, HLV John Herdman đã tái khẳng định sự sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia giành vé tham dự World Cup 2030.

World Cup 2030 đã trở thành dự án lớn của PSSI sau khi tuyển Indonesia suýt nữa giành được vé tham dự World Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của hai huấn luyện viên, Shin Tae-yong và sau đó là Patrick Kluivert, đội tuyển Garuda đã tiến vào vòng 4 vòng loại khu vực châu Á.

Dưới sự dẫn dắt của John Herdman, tuyển Indonesia đang hướng tới tham vọng lớn đó là giành vé dự World Cup 2030. Đây được coi là mục tiêu hàng đầu mà bóng đá xứ Vạn đảo hướng tới.

Đáng lưu ý, tại buổi diện kiến Tổng thống Indonesia, HLV John Herdman còn được giao nhiệm vụ dẫn dắt ĐTQG hướng tới chức vô địch AFF Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Đây là đấu trường Indonesia từng 6 lần về nhì nhưng chưa từng lên ngôi.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto gặp gỡ chủ tịch LĐBĐ và HLV trưởng ĐTQG.

"Tổng thống ủng hộ tất cả những điều này bởi vì Indonesia được cho là đang nỗ lực để đăng cai FIFA ASEAN Cup và cũng đang phấn đấu giành chức vô địch AFF Cup, vì chúng ta chưa từng vô địch. Cho đến nay, chúng ta chỉ mới về nhì sáu lần. Vì vậy, bây giờ là thời điểm để giành chiến thắng", ông Ropan nói.

"Chủ tịch và John Hedrman chắc chắn đã nói chuyện rất nhiều, bao gồm cả về sự tiến bộ của đội tuyển quốc gia, và chủ tịch rất nhiệt tình. Ông ấy rất vui khi được John Hedrman dẫn dắt vì họ đã đạt được những kết quả tốt", BLV nổi tiếng của Indonesia, Ronny Pangemanan thông báo.

BLV Ronny Pangemanan nói thêm: “Tất cả các chương trình nghị sự được trình bày đều nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Prabowo. Vì vậy, tổng thống đã tuyên bố rằng ông tiếp tục ủng hộ mọi chiến lược của đội tuyển quốc gia.

Tuyển Indonesia đang nỗ lực bảo vệ danh dự quốc gia, và bằng mọi giá, chủ tịch vẫn tiếp tục khích lệ và tạo động lực cho những chuẩn bị trong tương lai, đồng thời theo dõi sát sao tiến trình của đội tuyển quốc gia”.

ĐT Indonesia đang khát khao vô địch AFF Cup.

Có thể thấy, sự kỳ vọng của những nhà lãnh đạo cũng như truyền thông và người hâm mộ, cũng mang tới áp lực lớn cho tuyển Indonesia trước thềm AFF Cup 2026, khởi tranh trong tháng 7 tới.

Tại AFF Cup, Indonesia và tuyển Việt Nam sẽ nằm chung bảng đấu. Hiện thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn là đương kim vô địch của giải đấu, nhưng toàn đội hứa hẹn sẽ vấp phải sự cạnh tranh rất quyết liệt từ phía Indonesia ở giải đấu sắp tới.



