Tổng thống Argentina tuyên bố đanh thép: "Đụng đến Messi là đụng đến tất cả chúng tôi"

Giữa lúc Lionel Messi và gia đình phải lên tiếng bác bỏ những thông tin sai lệch liên quan đến sức khỏe của cha mình, Tổng thống Argentina Javier Milei đã có động thái gây chú ý.

Những ngày qua, bên cạnh màn trình diễn thăng hoa của Lionel Messi tại World Cup 2026, gia đình siêu sao người Argentina bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý vì hàng loạt tin đồn thất thiệt liên quan đến tình trạng sức khỏe của ông Jorge Messi.

Trước làn sóng thông tin thiếu kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội và một số phương tiện truyền thông, Messi đã phải đích thân phát đi thông cáo chính thức nhằm làm rõ tình hình. Theo thông báo từ gia đình, ông Jorge Messi hiện đang gặp vấn đề về sức khỏe và được theo dõi y tế thường xuyên. Tuy nhiên, tình trạng của ông được cho là đang tiến triển tích cực và quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi.

Gia đình Messi cũng nhấn mạnh rằng mọi thông tin không xuất phát từ các nguồn chính thức đều có thể là sai sự thật hoặc mang tính suy đoán. Ngay sau khi thông cáo được công bố, hàng triệu người hâm mộ Argentina đã gửi lời động viên tới gia đình đội trưởng Albiceleste. Trong số đó, người gây chú ý nhất lại là Tổng thống Argentina Javier Milei.

Trên tài khoản mạng xã hội chính thức, nhà lãnh đạo 55 tuổi đăng tải hình ảnh nền đen cùng dòng chữ duy nhất: "Si te metés con Messi, te metés con todos". Tạm dịch: "Nếu các người đụng đến Messi, các người đang đụng đến tất cả chúng tôi".

Tổng thống Argentina bảo vệ Messi và gia đình (Ảnh: Reuters, Getty)

Dù chỉ vỏn vẹn một câu, bài đăng nhanh chóng tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ tại Argentina. Hàng chục nghìn lượt chia sẻ xuất hiện chỉ sau ít giờ, trong khi nhiều người xem đây là lời khẳng định rằng Messi không chỉ là một cầu thủ bóng đá đơn thuần mà đã trở thành biểu tượng quốc gia.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Javier Milei công khai thể hiện sự ủng hộ dành cho Messi. Tổng thống Argentina vốn nổi tiếng là người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt và nhiều lần lên tiếng bảo vệ đội trưởng tuyển Argentina trước những tranh cãi trong quá khứ. Tuy nhiên lần này mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi nó không liên quan đến thành tích sân cỏ mà là câu chuyện riêng tư của gia đình Messi.

Những ngày gần đây, Messi vẫn là tâm điểm của World Cup 2026 sau màn trình diễn chói sáng trong màu áo Argentina. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang trên sân cỏ, siêu sao 38 tuổi được cho là đã trải qua khoảng thời gian không dễ dàng khi phải đối mặt với những tin đồn xoay quanh cha mình.

Chính vì vậy, thông điệp từ Tổng thống Milei được nhiều người xem như lời động viên không chỉ dành cho Messi mà còn cho cả gia đình anh.

Trong mắt người dân Argentina, Messi từ lâu đã vượt xa vai trò của một ngôi sao thể thao. Anh là người mang về chức vô địch World Cup, là niềm tự hào dân tộc và là biểu tượng đoàn kết của cả đất nước. Bởi vậy, khi gia đình Messi trở thành mục tiêu của những thông tin thất thiệt, phản ứng từ Tổng thống Argentina cho thấy rõ một điều: ít nhất vào lúc này, cả đất nước đang đứng về phía số 10.